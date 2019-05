Stiri pe aceeasi tema

- Cortegiul funerar a ocolit prin fata Colegiului National „Vasile Alecsandri”, acolo unde Matei a invatat si a facut performanta. Colegii lui s-au adunat in curtea liceului si au facut un altar de lumina pentru adolescentul disparut tragic.

- Prezenta la premierea elevilor care au obtinut cele mai bune rezultate in concurs, ministrul Educatiei si-a stapanit cu greu emotia atunci cand a fost rugata sa comenteze incidentul petrecut cu elevul din Galati. Ecaterina Andronescu, cu ochii in lacrimi 'E un moment greu, fara indoiala,…

- Lotul județean care va participa la etapa naționala a Olimpiadei de Geografie, de la Targu Mureș, este alcatuit din 19 elevi suceveni.Competiția se va desfașura in perioada 29 aprilie – 5 mai, profesorii George Radu Ciumașu (Colegiul Național Militar "Ștefan cel Mare" ...

- Rafael Barac Bologa, elev al Colegiului Național „Ștefan cel Mare" Suceava, este noul președinte al Consiliului Județean al Elevilor (CJE) Suceava, structura care apara și susține drepturile elevilor din invațamantul preuniversitar sucevean.Adolescentul a fost ales la finele saptamanii ...

- Etapa judeteana a Olimpiadei de Matematica s-a desfasurat in luna martie, la Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu" Suceava, elevi din clasele V-XII sustinand probele pregatite in vederea calificarii la faza nationala a competitiei.Elevii cu cele mai bune rezultate, 16 la numar, s-au ...

- Intervalul 29 – 31 martie 2019 a fost unul plin in ceea ce priveste desfasurarea competitiilor sportive scolare, aflate sub egida Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar si Olimpiada Gimnaziilor - Gimnaziada, Iasul fiind gazda a doua astfel de evenimente organizate la nivel regional si doua la nivel…

- Conform calendarului activitatilor stabilite la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau pentru marcarea Zilei Politiei Romane, elevi din cadrul Colegiului Național „Alexandru Vlahuța” și Liceului Teoretic „Ștefan cel Mare” au fost pentru cateva ore alaturi de oamenii legii. Poliția Municipiului…

- George Gaitan, elev in clasa a X-a al Colegiului Național „Petru Rareș" Suceava, s-a calificat la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene (EUSO) și va participa la a XVII-a ediție, care va avea loc la Almada, in Portugalia, in perioada 4 – 11 mai 2019.Elevul este indrumat de prof. ...