- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti ca va reduce ajutorul financiar american acordat palestinienilor pe motiv ca nu par interesati de negocierile pentru pace pe care Casa Alba doreste sa le relanseze, scrie AFP.

- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei.

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa, potrivit news.ro.Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki,…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017 si a garantat ca rachetele nord-coreene nu vor atinge teritoriul american, iar abordarea denumita "rabdare strategica" va fi schimbata. Intre timp, Coreea de Nord a efectuat zece teste cu rachete balistice si un test nuclear.

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Presedintii rus si turc au 'confirmat vointa lor comuna de a continua eforturile in vederea unei solutionari a conflictului israeliano-palestinian pe baza normelor dreptului international si a realizarii dreptului poporului palestinian de a crea un stat independent', a anuntat Kremlinul intr-un comunicat.Din…

- "Aceasta decizie reafirma faptul ca palestinienii beneficiaza de sprijinul international pentru cauza lor dreapta. Ne vom continua eforturile la ONU si la alte forumuri internationale pentru a pune capat ocupatiei (israeliene) si pentru a crea un stat palestinian cu capitala Ierusalimul de Est",…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri cu taierea ajutorului financiar pentru tarile care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a Natiunilor Unite care cere Statelor Unite sa renunte la decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.…

- Fracțiunea Fatah a președintelui Autoritații Palestiniene, Mahmud Abbas, a chemat palestinienii la o demonstrație pentru exprimarea „furiei”, dupa anunțul președintelui american Donald Trump privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului. Demonstrația este planuita…

- Multi contesta decizia presedintelui american Donald Trump de a numi orasul Ierusalim capitala Israelului. Saeb Erekat, directorul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei a cerut „drepturi egale pentru toti cei care traiesc in Palestina”....

- Turcia a lansat o initiativa la ONU pentru a-l bloca pe presedintele american Donald Trump in demersul sau de recunoastere a Ierusalimului drept capitala Ierusalimului, transmite Reuters online.

- Presedintii Rusiei si ai Statelor Unite, Vladimir Putin si Donald Trump, au purtat o discutie telefonica in care au discutat mai multe subiecte, si in special criza nord-coreeana, a anuntat biroul de presa al Kremlinului.

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Donald Trump a criticat din nou, ca in precedentul discurs din luna iunie, mișcarea Rezist. "Acești rezistenți rezista. Și Hillary a rezistat. Și ce a facut? A pierdut alegerile. Ei rezista la voința poporului american. La asta rezista, de fapt" a spus președintele Donald Trump. Mișcarea…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Protest palestinain împotriva deciziei lui Donald Trump de a recunoaște Ierusalumul drept capitala a statului Israel, Fâșia Gaza, 7 decembrie 2017. Israelul a efectuat noi lovituri aeriene în Fâșia Gaza sâmbata, ca raspuns la tirurile cu rachete lansate…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelul apasa greu asupra diplomatiei americane. Statele Unite s-au trezit vineri izolate la ONU si in mijlocul unui puseu de furie in lumea musulmana. O actiune inedita de protest a avut loc si in fata Casei Albe.

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a oferit asigurari ca Ierusalimul nu va fi impartit, sugerand ca o parte a orasului ar putea intra sub control palestinian in urma negocierilor, acuza Zeev Elkin, un membru al Guvernului Benjamin Netanyahu, afirmand ca Israelul nu va accepta niciun fel de divizare.

- Ambasada israeliana la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj de multumire pentru presedintelui Donald Trump ca urmare a recunoasterii de catre SUA a Iersusalimului drept capitala a Israelului, ambasada apreciind decizia lui Trump drept ”curajoasa si corecta”. ”Ii multumim presedintelui Donald…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- O recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administratia presedintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul si violenta, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni si palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- Liderul Casei Albe, Donald Trump, „are serios in vedere“ sa mute ambasada Statelor Unite in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim. Declaratia a fost facuta marti de vicepresedintele american, Mike Pence, dupa ce presedintele SUA afirmase in octombrie ca amana aceasta promisiune electorala, transmite agentia…

- Coreea de Nord a afirmat miercuri ca și-a indeplinit obiectivul, de a deveni un stat nuclear, dupa ce a testat cu succes o noua racheta intercontinentala care pune in raza sa de acțiune "intreg continentul american", relateaza AFP. Reamintim ca și presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,…

- Dialogul Statelor Unite cu responsabilii palestinieni nu a fost inghetat in ciuda inchiderii anuntate a reprezentantei palestiniene la Washington, a declarat marti purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat american, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Heather Nauert a calificat ca "foarte…

- O marca de incalțaminte italiana și-a retras vineri o plangere in justiție depusa in urma cu un an pe numele lui Ivanka Trump, invocand similitudini in mai mult modele de incalțaminte pentru femei fabricate de firma fiicei actualului președinte al SUA, Donald Trump, relateaza EFE. Cazul…

- Președintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care susțin terorismul", situație rezervata simbolic celor mai rai dușmani ai Statelor Unite, scrie realitatea.net.

- Președintele Coreei de Nord i-a trimis o scrisoare liderului de la Kremlin, prin care îl anunța ca este se pregatește pentru un atac nuclear asupra teritoriului Statelor Unite. Potrivit conținutului scrisorii, Kim Jong-un avertizeaza ca poate atinge SUA cu o racheta intercontinentala…

- Presedintele Vladimir Putin a lansat acuzatii la adresa Statelor Unite, afirmand ca Washington ar intentiona sa provoace probleme la viitoarele alegerile prezidentiale din Rusia, ca raspuns la presupusul amestec al Moscovei in scrutinul american din 2016.Cand liderul de la Kremlin iese la rampa si face…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Premierul Pavel Filip a transmis miercuri, 1 noiembrie, condoleante presedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si poporului american, in legatura cu atentatul comis pe 31 octombrie in orasul New York, transmite IPN.

- Șapte senatori democrați americani au propus marți un proiect de lege prin care sa i se interzica președintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreei de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Potrivit agentiei semioficiale de presa ILNA, purtatorul de cuvant al MAE iranian, a declarat in legatura cu posibilitatea unei intrevederi intre cei doi sefi de stat ca "o intentie a fost exprimata de partea americana care nu a fost aprobata de presedintele Rouhani".In anul 2013, Barack…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Secretarul de stat Rex Tillerson a declarat, vineri seara, cu cateva ore inainte ca Donald Trump sa faca anunțul privind decizia pe care a luat-o in legatura cu acordul nuclear cu Iranul, ca Statele Unite nu se vor retrage din acord, scrie The Associated Press. Trump urmeaza sa țina o declarație de…

- "Au existat promisiuni clare in campanie, facute nu statului Israel, ci alegatorilor americani, privind mutarea ambasadei, si regret foarte mult amanarea", a declarat Ze'ev Elkin pentru postul de radio al armatei israeliene. Ze'ev Elkin considera "incorecta" ipoteza conform careia mutarea…

- Ivana Trump, prima soție a președintelui american Donald Trump, a provocat luni nemulțumirea Melaniei Trump, actuala soție, dupa ce și-a arogat, in gluma, titlul de "Prima doamna", relateaza AFP și Reuters.

- Prima sotie lui Donald Trump, Ivana, a afirmat, într-un interviu acordat CBS, ca, daca nu ar fi fost ea, Donald Trump nu ar fi fost ceea ce este astazi, potrivit news.ro. „Nu ar fi fost cine este, fara tine?”, a întrebat corespondentul CBS. "Cu siguranta",…