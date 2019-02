Stiri pe aceeasi tema

Autoritatea palestiniana a denuntat joi conferinta privind ''securitatea in Orientul Mijlociu'' organizata de SUA, calificand acest forum prevazut sa aiba loc saptamana viitoare in Polonia drept ''complot american'', relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.

Intr-o declaratie comuna a liderilor celor 28 de state membre ale UE, Consiliul UE a justificat crearea Instex, un asa-numit vehicul special (SPV, Special Purpose Vehicle), ca o modalitate de a incuraja Iranul sa isi respecte angajamentele asumate prin acordul nuclear din 2015.

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat vizita prevazuta marti in Kuweit in cadrul turneului sau in Orientul Mijlociu, fiind nevoit sa revina in tara pentru a asista la funeralii in familie, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, aflat la Riad, transmit AFP si Reuters.

Ministerul iranian de Externe a convocat duminica un diplomat polonez de rang inalt pentru a critica decizia Poloniei de a gazdui un summit organizat de SUA cu scopul promovarii stabilitatii in Orientul Mijlociu, cu accent pe contracararea influentei Iranului, relateaza site-ul agenției Reuters

Statele Unite sunt "optimiste" cu privire la posibilitatea ca kurzii sirieni sa fie protejati in pofida retragerii Statelor Unite din Siria, garantand in acelasi timp turcilor "dreptul de a-si apara tara de teroristi", a declarat sambata, la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite /EAU/), secretarul de stat

Statele Unite planuiesc sa gazduiasca impreuna cu Polonia, la Varsovia, un summit privind Orientul Mijlociu, in special Iranul, a informat Departamentul de Stat american vineri, scrie Reuters, potrivit news.ro.

Oficialii din China și din Statele Unite vor organiza discuții la nivel ministerial in Beijing, in perioada 7-8 ianuarie, au anunțat vineri reprezentanții Ministerului Economiei din China, citați de Reuters, potrivit Mediafax.