- "S-a demonstrat inca o data ca a fost un denunt calomnios, din punctul meu de vedere, al liderului Ludovic Orban. Cred ca demonstreaza modul in care incearca sa denigreze Guvernul neavand argumente si apeland la Justitie. In mod normal, intrebarea era cand se claseaza, nu daca. Din punctul meu de…

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) hotararea Parlamentului European prin care se cer sancțiuni impotriva Ungariei pentru nerespectarea standardelor democratice. Anunțul a fost facut luni de șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- La trei luni si jumatate de la adoptarea in Guvern a memorandumului privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, Ministerul Afacerilor Externe inca nu a definitivat procedura de...

- Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca trimiterea catre institutii a analizei asupra mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim intarzie, din cauza ca mai are are nevoie de semnatura unui secretar de stat al MAE.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat marti ca documentul care analizeaza posibilitatea si oportunitatea mutarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim este transmis secretarilor de stat pentru a fi semnat si apoi va fi prezentat Presedintiei, sefilor Camerelor…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat consecinte dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press, citeaza digi24.ro. Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, într-un…

- Presedintele american Donald Trump l-a pus in garda pe presedintele iranian Hassan Rohani ca va avea de suportat ”consecinte” dezastruoase din cauza ca ameninta Statele Unite, relateaza The Associated Press. Trump a lansat aceste amenintari la adresa Iranului luni, intr-un mesaj postat pe Twitter, dupa…

- Iranul a initiat o plangere la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) impotriva SUA, in care sustine ca sanctiunile impuse de Washington in luna mai incalca tratatul bilateral incheiat de cele doua tari in 1955, a anuntat marti CIJ, transmite agentia de presa Reuters. Plangerea formulata…