Ministerul de Externe al Autoritații Palestiniene condamna intenția premierului in exercițiu al Republicii Moldova, Pavel Filip, de a muta ambasada țarii sale in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, potrivit MEDIAFAX.

„Decizia este o incalcare flagranta a legislației internaționale și a rezoluțiilor ONU”, se arata intr-un comunicat de presa emis miercuri de instituție.

Reacția oficialilor palestinieni vine in contextul in care premierul in exercițiu al Republicii Moldova, Pavel Filip, a anunțat ca Guvernul a decis, in ședința de miercuri, sa mute reprezentanța diplomatica la Ierusalim.…