Palestinienii au acceptat in noaptea de duminica spre luni o incetare a focului in Fasia Gaza, au indicat trei oficiali - un egiptean si doi palestinieni - dupa o grava escaladare a violentelor in ultimele doua zile care a reinnoit spectrul unui razboi in enclava, informeaza AFP.



Nicio confirmare in acest sens nu a venit din partea israeliana, care - in general - se abtine sa confirme astfel de armistitii.



Dar odata cu apropierea lunii sfinte a Ramadanului, tirurile cu rachete palestiniene si represaliile israeliene care au zguduit de sambata orasele israeliene din vecinatatea…