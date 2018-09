Este vorba despre ziua cea mai sangeroasa de la 14 Mai incoace in care au fost omorati peste 60 de palestinieni, in violente care au coincis cu inaugurarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, un motiv de indignare pentru palestinieni.



Dupa mai multe saptamani de relativa acalmie, aceste confruntari amintesc cat de precara ramane situatia in interiorul si in jurul teritoriului palestinian saracit si izolat, condus de miscarea palestiniana islamista Hamas, potrivit news.ro



Nasser Mossabeh, in varsta de 12 ani, a fost ucis cu un glont in cap, la est de Khan Yunes, a declarat…