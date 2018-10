Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile medicale au spus ca un barbat si doua femei au fost impuscati in zona industriala Barkan, unde sunt angajati de catre companii cu capital israelian aproximativ 5.000 de palestinieni.Barbatul si una dintre femei au murit din cauza ranilor, in timp ce a doua femeie este spitalizata…

- Italia a sfidat, marti, presiunile din partea Bruxelles-ului si a partenerilor din zona euro de a tempera planurile ambitioase referitoare la bugetul anului 2019, avertizand ca va da in judecata oficiali ai Uniunii europene, pe care ii acuza de agravarea vanzarilor de active italiene pe pietele financiare,…

- Cel putin sapte palestinieni au fost ucisi, iar sute au fost raniti in confruntari cu armata israeliana produse vineri, in timpul protestelor saptamanale de la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Departamentul de Stat al SUA a cerut joi Rusiei sa inceteze 'hartuirea traficului maritim international' in Marea Azov si stramtoarea Kerci si a acuzat Moscova ca incearca sa destabilizeze Ucraina, transmite Reuters. 'Actiunile Rusiei pentru a perturba tranzitul maritim constitutie noi exemple…

- Casa familiei unui atacator adolescent palestinian in Cisiordania a fost demolata de soldati israelieni, a anuntat marti armata, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Zeci de protestatari palestinieni s-au adunat in fata casei la Kubar, la nord de Ramallah, in timp ce era demolata. Ei au aruncat…

- Se spune ca soldații lupta cel mai bine cu burta plina, așa ca decizia armatei de obliga soldații finlandezi sa manance doua mese vegetariene pe saptamana l-a suparat pe ministrul apararii, noteaza Reuters.

- Monsanto a fost obligata sa plateasca despagubiri de 289 milioane de dolari unui fost gradinar care sustine ca s-a imbolnavit de cancer din cauza unui ierbicid produs de compania farmaceutica, scriu Reuters si The Guardian.

- Un atacator sinucigas s-a aruncat in aer duminica in regiuniea Parwan din estul Afganistanului, ucigand trei militari NATO aflati in patrulare si ranind alti patru membri ai fortelor de securitate din zona, relateaza Reuters.