Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul palestinian nu va mai colabora cu reprezentantul special al ONU in Orientul Mijlociu, Nikolai Mladenov, a declarat joi un inalt oficial palestian, citat de AFP preluata de Agerpres. Mladenov este acuzat ca si-a depasit atributiile, incercand sa obtina un acord intre Israel si miscarea…

- Ambasadorul rus la Națiunile Unite, Vasili Nebenzia, a declarat ca regreta decizia omologului sau Nikki Haley de a iși incheia activitatea "la sfarsitul anului", relateaza site-ul agenției Tass preluat de mediafax. "Ce am aflat astazi este strict decizia ei. Trebuie sa respectam aceasta decizie.…

- O creștere constanta a producției de petrol din S.U.A. va avea loc în urmatorii cinci ani, au declarat oficialii OPEC, duminica, estimând ca cererea pentru țițeiul grupului de producatori va scadea în ciuda creșterii apetitului pentru energie alimentata de expansiunea economica…

- Palestinienii au anuntat marti ca au reluat demersurile impotriva Israelului la Curtea Penala Internationala (CPI) in pofida deciziei americane de a inchide misiunea palestiniana la Washington, in special din cauza actiunilor lor la tribunalul international cu sediul la Haga, relateaza AFP.…

- George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in capitala Statelor Unite ale Americii, a declarat luni presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele Unite se implica in jocuri politice pe scena politica americana, luand partea…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, la un forum internațional de afaceri organizat la Parlament de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, ca este pentru prima oara in mandatul sau de reprezentant al Statelor Unite la București cand un Guvern roman organizeaza un asemenea eveniment,…

- Capitanul norvegian al navei cu militanti pro-Gaza, interceptata duminica de Israel, a acuzat joi statul israelian de incalcarea drepturilor de navigatie in apele internationale si de molestarea echipajului, informeaza AFP. La randul sau, guvernul norvegian a cerut explicatii Israelului…

- Administratia lui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar in valoare de 195 de milioane de dolari catre Egipt, blocat in timpul presedintelui democrat Barack Obama, din cauza unor atentate si inalcarii drepturilor omului, relateaza AFP, conform news.ro.”Recunoscand masurile adoptate…