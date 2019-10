”Daca il avantajeaza, vorbim și in germana”, a declarat Theodor Paleologu, in emisiunea ”Gandurile lui Cristoiu”, potrivit Mediafax.

”Sa știți ca Iohannis nu e mai activ pe plan internațional decat pe plan intern, e același om. Sa nu credeți ca el e altfel in germana decat in romana. E la fel. La fel este și la Bruxelles sau in alta parte. Ma rog, eu ma bucur cand il vad in pozele de grup, ca e mai inalt decat ceilalți, face placere, dar dincolo de asta nu-i un om activ in cadrul Uniunii Europene”, a afirmat Theodor Paleologu.