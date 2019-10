Stiri pe aceeasi tema

- Romania are nevoie de un diplomat care sa-i restabileasca prestigiul international si care sa creeze consens in interiorul societatii, afirma Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidentiale, intr-un interviu acordat AGERPRES. El critica faptul ca dezbaterea electorala privind…

- Ludovic Orban a batut palma miercuri, la Parlament, cu deputatul Remus Borza, afiliat PSD. Orban l-a convins pe acesta sa-i voteze guvernul, discuția avand loc in biroul in care premierul desemnat a discutat și cu partidele parlamentare.„Il stiu pe Orban de multi ani și eu sunt consecvent…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, considera ca dezbaterea electorala este bruiata de criza guvernamentala care, in opinia sa, ii exonereaza pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila "de a da seama de ce au facut". "Toata lumea vorbeste despre…

- Candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, considera ca dezbaterea electorala este bruiata de criza guvernamentala care, in opinia sa, ii exonereaza pe Klaus Iohannis si Viorica Dancila ''de a da seama de ce au facut''. …

- Liderul PNL, Ludovic Orban, desemnat premier al Romaniei de Klaus Iohannis dupa ce executivul Dancila a fost demis prin moțiune de cenzura, muta neașteptat.Citește și: Mircea Diaconu arunca BOMBA: 'Ținta mea este NU sa ajung președinte' Deși nu a obținut inca voturile suficiente pentru…

- Bogdan Chirieac a susținut in direct la Romania TV ca un nou Guvern din șase partide și minoritați naționale ar fi un ”Guvern de criza” și ca este puțin probabil sa faca ceva durabil in Romania. ”Cvorum nu se face in acest moment. In același timp, ii ticaie ceasul domnului președinte Ludovic…

- Eugen Tomac a declarat la iesirea de la negocieri ca i-a propus lui Klaus Iohannis sa ia in calcul si propunerea unui premier de la PMP. PMP nu agreeaza ideea organizarii de alegeri parlamentare anticipate, a declarat, joi, Eugen Tomac, care a precizat ca la consultarile cu presedintele Klaus…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, la Primaria Capitalei, ca iși dorește mai multa coerența politica guvernamentala și in Parlament și ca spera la o redresare in acest sens „dupa saptamana viitoare”.Mesajul lui Dancila la 18 ani de la atentatele din 11 septembrie: 'Este…