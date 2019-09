Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu sustine ca presedintele Klaus Iohannis face toate eforturile pentru a intra in turul doi cu Viorica Dancila, precizand ca astfel de calcule sunt "meschine" si pot avea efect de bumerang, potrivit news.ro.Theodor Paleologu a spus,…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale Theodor Paleologu sustine ca presedintele Klaus Iohannis face toate eforturile pentru a intra in turul doi cu Viorica Dancila, precizand ca astfel de calcule sunt "meschine" si pot avea efect de bumerang

- Sondajul a fost realizat in luna august, cand au fost masurați Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu, Klaus Iohannis, Dan Barna, Theodor Paleologu, Liviu Pleșoianu, Mihail Neamțu. ”Klaus Iohannis avea intre 39 și 42%. Trei candidați aveau scoruri foarte apropiate unele de altele cu diferențe…

- Indiferent cine va fi contracandidatul lui Klaus Iohannis in turul al doilea, fie ca e vorba de Viorica Dancila, de Mircea Diaconu sau de Theodor Paleologu, votul lui Dan Barna va merge catre „candidatul PNL”, a declarat politicianul USR, duminica seara, la Digi24. Citeste si: Dan Barna: "Daca…

- Dan Barna și-a facut deja planul daca nu va intra in turul doi al alegerilor prezidențiale din noiembrie. In cazul in care voturile primite nu-i vor permite sa intre in turul al doilea, Dan Barna a anunțat de pe acum ca va vota candidatul PNL, adica pe Klaus Iohannis. Liderul USR a explicat apoi ce…

- Candidatul din partea PMP la alegerile prezidentiale si fostul ministru al culturii Theodor Paleologu a facut, intr-un interviu pentru Digi24, o analiza a contracandidatilor sai de la scrutinul din iarna, afirmand ca procentele lui Klaus Iohannis din sondaje „sunt umflate cu pompa”, ca Mircea Diaconu…

- Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a provocat-o pe Viorica Dancila, candidatul PPSD, la o dezbatere electorala in strada, la Iași, ca raspuns la acuzația primului-ministru potrivit careia Barna și Klaus Iohannis, principalii ei contracandidați, evita contactul…

- Traian Basescu anunța ca președintele Klaus Iohannis va avea probleme in cazul in care, in turul doi al alegerilor prezidențiale, l-ar avea contracandidat pe Dan Barna, candidatul Alianței USR - PLUS. Basescu vine și cu un scenariu in care s-ar face un blat intre Iohannis și candidatul PSD.”Cat…