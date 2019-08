Paleologu forțează scindarea PNL la prezidențiale Prezidențiabilul PMP Theodor Paleologu se declara convins ca „liberalii adevarați” o sa il voteze pe el la prezidențiale și nu pe Klaus Iohannis pentru ca șeful statului nu are nicio legatura cu liberalismul și a fost o „pacoste” pentru PNL. Paleologu mai zice ca procentele lui Iohannis „se vor topi ca untul la soare” și ca avea 40% doar pentru ca era singurul candidat anunțat. „Pe mine procentele lui Iohannis nu ma sperie absolut deloc așa cum pe David nu il impresiona inalțimea lui Goliat. Sunt convins ca procentele lui Iohannis se vor topi precum untul la soare pentru ca pur și simplu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

