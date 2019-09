Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nastase nu se poate decide ce functie vrea sa ocupe in stat. Fostul deputat, actualul Ministru de Interne, vicepremierul, presedintele PPDA si candidatul ACUM la alegerile locale din Chisinau declara ca si-ar dori sa fie... Procuror General.

- Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, candidat al Partidului Mișcarea Populara la alegerile prezidențiale, s-a aflat astazi la Ploiești, unde s-a intalnit cu membrii și simpatizanții PMP. Alaturi de Theodor Paleologu s-au aflat președintele PMP - Eugen Tomac, purtatorul de cuvant - Mihail…

- Ruperea coalitiei de guvernare pare sa tulbure apele si in tabara lui Klaus Iohannis. Presedintele era asteptat, la inchiderea editiei, sa sustina o declaratie de presa in cadrul careia sa anunte...

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale, a declarat ca daca USR-PLUS ar fi venit cu un candidat mai bun nu ar fi ezitat sa il susțina, insa nu e cazul. El a adaugat ca l-ar pune pe Dan Barna pe un post de ministru, pentru ca e un tip „simpatic”.„Pe mine m-a convins Barna…

- Clasa politica italiana era in fierbere, in contextul in care presedintele Republicii lanseaza miercuri consultari prin care diverse formatiuni, inclusiv cele de centru-stanga, urmeaza sa propuna formarea unei noi majoritati guvernametale, cautand cu orice pret sa evite alegeri anticipate in toamna,…

- Președintele USR, Dan Barna, a fost desemnat candidatul comun al Alianței 2020, pentru alegerile prezidențiale. Dacian Cioloș, președintele PLUS a fost desemnat candidatul celor doua formațiuni politice, la funcția de prim-ministru. Surse politice au declarat pentru G4 media ca USR și PLUS au incheiat…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- Presedintele PLUS, Dacia Ciolos, a anuntat sambata ca Alianta 2020 USR-PLUS intentioneaza sa mearga la urmatoarele alegeri in tandem, cu un candidat pentru functia de presedinte, dar si cu unul pentru functia de prim-ministru. "Stiu ca astazi colegii de la USR isi desemneaza candidatul…