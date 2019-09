Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul din partea PMP la alegerile prezidentiale si fostul ministru al culturii Theodor Paleologu a facut, intr-un interviu pentru Digi24, o analiza a contracandidatilor sai de la scrutinul din iarna, afirmand ca procentele lui Klaus Iohannis din sondaje „sunt umflate cu pompa”, ca Mircea Diaconu…

- Theodor Paleologu, candidatul PMP la Presedintie, a declarat sambata, la Brasov, ca, daca va fi ales, va fi "un presedinte invatator si mediator", care va actiona pentru restaurarea demnitatii statului si instaurarea pacii sociale, el aratand ca actualul presedinte, Klaus Iohannis, "nu prea a utilizat…

- Theodor Paleologu, desemnat candidat al PMP la prezidentiale, a declarat joi ca isi doreste o confruntare politica cu fiecare candidat la Presedintie, mai ales cu cei importanti, mentionand insa ca Viorica Dancila si Klaus Iohannis nu vor dori acest lucru pentru ca, "avand functii importante, se…

- Theodor Paleologu, the presidential candidate of the opposition People's Movement Party (PMP) said on Thursday that he wants to challenge each presidential candidate, the important ones, mentioning that Viorica Dancila and Klaus Iohannis will not accept it because they hold important positions and…

- Theodor Paleologu, candidat pentru prezidentiale din partea PMP si fost ministru al Culturii, i-a criticat, la Adevarul Live, pe rivalii sai pentru Cotroceni. Paleologu sustine ca Viorica Dancila si Klaus Iohannis citesc discursuri de pe foi pentru ca sunt produsele invatamantului comunist, care i-a…

- Jocul politic pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019 s-a relansat. Principalele tabere politice s-au limpezit intr-un joc doi-la-doi care pare mai echilibrat, acum, dar și mai puțin ușor de calculat ca rezultate. Dupa ce stanga a mai adus un candidat,…

- Iohannis isi redescopera tara pe care o conduce de aproape cinci ani. Dancila ia un prim contact real cu tara pe care o guverneaza. Romania este acum un fel de Caracal, iar haosul din sistemul judiciar seamana cu dezordinea din casa groazei in care un monstru cu aparenta de om a ucis doua tinere. Dupa…

- Președintele partidului Dreapta Liberala, Viorel Catarama, susține ca odata cu odioasele crime de la Caracal s-a ajuns la disoluția statului roman și cere demisii la cel mai inalt nivel: președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila.Citește și: BREAKING NEWS Gheorghe Dinca și-a…