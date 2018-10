Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit noii forme a actului normativ, "in cazul persoanelor condamnate la pedeapsa inchisorii de pana la 18 luni (fata de 1 an forma in vigoare) executarea pedepsei se realizeaza prin detentie la domiciliu, cu exceptia persoanelor condamnate pentru fapte cu violenta". Noul act normativ…

- Camera Deputatilor a lansat o licitatie electronica pentru servicii de expertizare tehnica a spatiilor cladirii Palatului Parlamentului, ”pentru cerinta esentiala de securitate la incendiu”. Pretul estimat este de aproape 1,5 milioane de lei fara TVA, iar avizul trebuie predat pana in decembrie 2019.

- Tetapolis Cyber Security Academy, singurul program de training in securitate cibernetica din Romania, va fi functiona in parcul industrial Tetarom 1 din Cluj-Napoca. Aici se vor derula programe de training pentru specialisti in securitate cibernetica, dar si pentru angajati ai firmelor si ai institutiilor…

- Și in acest an se pare ca autoritațile au fost luate prin surprindere de inceperea anului școlar. In timp ce 2,9 milioane de elevi au inceput astazi școala, statisticile sunt triste si arata faptul ca unitatile de invatamant din toata tara sunt nepregatite din punct de vedere al autorizatiilor pentru…

- Saracita si izolata, Coreea de Nord, vizata de multiple sanctiuni ale Consiliului de Securitate al ONU din cauza programului sau de inarmare nucleara, sufera de penurii alimentare cronice si are servicii de sanatate defectuoase, potrivit organismelor internationale de ajutorare. Spitalelor le lipsesc…

- In acest sens, Camera Deputatilor a demarat o procedura simplificata prin care vrea sa cumpere servere: Lot 1 - Sistem server signalistica digitala (un set); Lot 2 - Server site web (doua bucati). Valoarea contractului este estimata la 322.352 de lei. Termenul limita pentru primirea ofertelor este…

- Situația alarmanta in județul Timiș! Jumatate dintre unitațile de invațamant controlate de pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Banat nu au autorizație de securitate la incendiu.