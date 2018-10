In urma cu aproape doua veacuri, terenul de sub cladirea batranului sediu al Primariei Capitalei era unul parloaga, un teren viran, pe care se organizau balciuri. Bucureștenii ii ziceau “Maidanul lui Duca”, iar acesta se intindea din preajma gradinii Cișmigiu pana aproape de strada Lipscani. In anul in care edificiul evocat astazi a fost dat […] Palatul Ministerului Lucrarilor Publice, devenit Primaria Capitalei (I) is a post from: Ziarul National