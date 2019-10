Stiri pe aceeasi tema

- Fostul selectioner al echipei nationale de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a declarat, joi seara, ca intelege supararea Cristinei Neagu dupa demisia sa, dar a precizat ca decizia sa de atunci nu a fost una egoista. "O inteleg pe Cristina ca e suparata si sunt de acord cu ea. Pentru ca in…

- Vladimir Putin va avea un salariu lunar cu 4,3% mai mare decat pana acum. Liderul de la Moscova a semnat un decret luni, 7 octombrie, cand isi sarbatoreste si ziua sa de nastere, prin care a majorat salariile presedintelui Federatiei Ruse, prim-ministrului, membrilor Cabinetului de ministri, procurorului…

- Rusia ajuta China sa construiasca un sistem de avertizare în cazul atacurilor cu rachete, ceva ce doar Rusia și Statele Unite dețin în acest moment, a spus joi președintele Rusiei, Vladimir Putin, relateaza Reuters. ”Acesta este un lucru serios care va crește în mod drastic…

- Donald Trump ar fi spus lui Serghei Lavrov si Serghei Kisliak, in 2017, ca nu era ingrijorat de amestecul Rusiei in alegerile americane, „pentru ca Statele Unite au facut la fel in alte tari“, ceea ce a determinat Casa Alba sa limiteze accesul la aceste declaratii, dezvaluie The Washington Post (WP),…

- Jucatorul samoan Rey Lee-Lo a fost suspendat joi pentru trei meciuri de Comisia de disciplina a Cupei Mondiale de rugby 2019 pentru placaj periculos dat lui Vasili Artemiev in timpul partidei de marti contra Rusiei (34-9), scrie AFP.

- Declarație șocanta facuta de Laszlo Tokes la Zilele Maghiare din Cluj. Pastorul susține ca Revoluția romana a fost furata. „Noi am fost foarte optimisti atunci. Credeam ca dictatorul Nicolae...

- Cel mai nou parc reabilitat din Timisoara a fost redeschis pentru public, vineri, cu o zi inainte de Centenarul orasului, sarbatoarea intrarii trupelor romanesti in capitala Banatului. Cu fastul aferent, taieri de panglica si inmanari de diplome „pentru cei care au muncit”, primarul Nicolae Robu a inaugurat…