- Mohammad Javad Zarif a sosit duminica intr-o vizita-surpriza la summitul G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei, a anuntat un purtator de cuvant al ministrului iranian de Externe, citat de DPA.

- "Nu este prevazuta nicio intrevedere (a lui Zarif) cu americanii" prezenti la acest summit G7 desfasurat in sud-vestul Frantei, printre care si presedintele Donald Trump, a precizat Presedintia franceza, subliniind ca aceasta vizita a avut loc la initiativa Parisului si nu a G7. Ministrul…

- Ministrul afacerilor externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a sosit intr-o vizita-surpriza la summitul G7 de la Biarritz, in sud-vestul Frantei, a anuntat un purtator de cuvant al ministrului iranian, informeaza dpa. Inainte de aceasta AFP informa, citand site-ul de monitorizare a…

- Informația a fost oferita de o sursa apropiata președintelui Macron, care a mai adaugat ca principalele obiective ale G7 in relația cu regimul de la Teheran sunt impiedicarea dotarii Iranului cu arme nucleare și detensionarea situației din Golful Persic. „In calitate de presedinte al G7, presedintele…

- Pranzul improvizat a avut loc la Hotel du Palais, pe terasa, la invitatia presedintelui Frantei. Cei doi lideri au stat impreuna la o masa rotunda, protejati de soare, la aproximativ zece metri de insotitorii lor, intre care si ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, si consilierul John…

- Ministrii afacerilor externe din Uniunea Europeana s-au întâlnit luni la Bruxelles pentru a încerca sa defineasca rolul pe care l-ar putea juca Europa într-o strategie de dezescaladare între Iran si Statele Unite.Sufocata de restabilirea sanctiunilor economice americane,…

- Ministrul german de Externe a ajuns la Teheran pentru a purta luni discuții cu președintele Hassan Rouhani, în cadrul unui efort european concertat pentru pastrarea acordului nuclear dintre Iran si marile puteri mondiale și pentru dezamorsarea tensiunilor dintre SUA și Iran, relateaza Reuters…

- Seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian s-a deplasat sambata la locul celui mai grav accident nuclear din istorie, Cernobil, in marja unei vizite de mai multe zile in Ucraina, informeaza AFP potrivit AgerpresLe Drian s-a deplasat la Cernobil, in marja vizitei sale in Ucraina . …