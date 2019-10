Palatul de Justiţie din Ploieşti, condamnat de 22 de ani la neterminare! Violeta Stoica Așteptat sa se finalizeze de mai bine de doua decenii atat de catre judecatori, procurori, avocați, cat și de catre justițiabili, “Palatul de Justiție” din Ploiești, de pe strada Gheorghe Doja, se afla intr-o continua tentativa de incheiere a lucrarilor. Este una dintre cladirile neterminate ale Ploieștiului și singura destinata funcționarii unor instituții publice de o asemenea importanța precum instanțele de judecata despre care se vorbește in continuare ca despre un șantier. Deși, in vara anului 2017, Ministerul Justiției raspundea unei solicitari a cotidianului Prahova cu mare… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

