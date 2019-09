Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu, marti seara, de la ora 19.00, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranta Pacientului. Ministerul Sanatatii demareaza campania de informare "Ingrijirile medicale in conditii de siguranta".

- Palatul Cotroceni va fi iluminat in portocaliu, marți, incepand cu ora 19:00, pentru a marca Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale.„La data de 17 septembrie, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) marcheaza Ziua Mondiala pentru Siguranța…

- In octombrie 2004, O.M.S. a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța pacientului, ca raspuns la o rezoluție a Adunarii Mondiale a Sanatații (2002), care solicita Organizației și Statelor Membre sa acorde atenție maxima acestei probleme. Programul WHO Patient Safety iși propune sa coordoneze,…

- Fațada cladirii Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia va fi iluminata, marți, odata cu lasarea intunericului, in portocaliu, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului, care se sarbatorește in fiecare an pe 17 septembrie, anunța reprezentații unitații medicale. Deoarece siguranța…

- Fațada cladirii Spitalului Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia va fi iluminata, marți, odata cu lasarea intunericului, in portocaliu, cu ocazia Zilei Mondiale pentru Siguranța Pacientului, care se sarbatorește in fiecare an pe 17 septembrie. Deoarece siguranța pacientului reprezinta un principiu fundamental…

- In octombrie 2004, OMS a lansat programul WHO Patient Safety privind siguranța pacientului, ca raspuns la o rezoluție a Adunarii Mondiale a Sanatații (2002), care solicita Organizației și Statelor Membre sa acorde atenție maxima acestei probleme. Programul WHO Patient Safety iși propune sa coordoneze,…

- Catagrafierea persoanelor care se incadreaza la grupele de risc si care doresc sa se vaccineze antigripal este in plina desfasurare si se va finaliza pana la inceputul lunii septembrie, anunța Direcția de Sanatate Publica Bacau. Grupele populationale considerate de risc si pentru care Organizatia Mondiala…

- Cheltuielile cu intreținerea Palatului Cotroceni atrag din nou atenția asupra modului in care Administrația Prezidențiala iși gestioneaza banii. De aceasta data, instituția condusa de Klaus Iohannis a alocat 50.000 de euro numai pentru intreținerea spațiilor verzi din interiorul palatului. Administrația…