Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Prezidențiala s-a alaturat, inca din anul 2015, Campaniei „Light It Up Blue”, cu prilejul Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului. Și in acest an, in semn de solidaritate cu persoanele afectate de tulburari de spectru autist, Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru…

- Centrul Comunitar de Servicii pentru Copii cu Dizabilitați Focșani, structura aflata in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea, va marca, in data de 2 aprilie, Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, printr-o serie de activitați de socializare,…

- Primaria Municipiului Targoviște marcheza, pentru al treilea an consecutiv, „Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului” (World Autism Awareness Day), prin Post-ul Pe 2 aprilie, Primaria Targoviște, albastra! „Light It Up Blue” poarta mesajul persoanelor cu autism apare prima data in Gazeta…

- Primaria Municipiului Targoviște marcheza, pentru al treilea an consecutiv, „Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului” (World Autism Awareness Day), prin iluminarea in albastru a cladirii admnistrative din centrul orașului. In fiecare an, la data de 2 aprilie, in cadrul campaniei internaționale…

- Un eveniment deosebit, organizat cu ocazia „Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului” a avut loc astazi, 1 aprilie la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva din Satu Mare. Suita de evenimente a fost deschisa de cuvantul directorului unitații școlare, Ramona Costin, dupa care au urmat o…

- Municipalitatea galateana invita pe toata lumea, pe 2 aprilie, sa fie alaturi de cei in suferinta, de Ziua Internationala a Constientizarii Autismului. Cu acest prilej, in Gradina Publica vor avea loc o serie de evenimente.

- Marti, 2 aprilie, in organizarea Directiei de Asistenta Sociala din cadrul Primariei municipiului Ramnicului, la Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism ”Mara” va fi marcata Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. De la ora 10.30, la sediul Centrului ...

- Administratia Prezidentiala marcheaza, pentru al treilea an consecutiv, Ziua internationala a luptei impotriva epilepsiei, marti urmand ca Palatul Cotroceni sa fie iluminat in culoarea mov. Potrivit unui...