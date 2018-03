Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe institutii publice din Capitala, dar si organizatii marcheaza sambata ''Ora Pamantului''. * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei "Earth Hour" - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul…

- Documentele despre Arhiva SIPA, predate comisiei de ancheta. Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a decis in sedinta de marti ca toate inscrisurile aflate in arhiva CSAT, in legatura cu Directia Generala de Protectie si Anticoruptie (DGPA), sa fie puse la dispozitia comisiei parlamentare de ancheta.…

- Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput marti, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Administratia Prezidentiala a anuntat ca pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la: activitatea desfasurata de institutiile cu atributii in…

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, joi, la dezbaterea "Romania la Centenar", organizata de Administratia Prezidentiala, la Palatul Cotroceni. "La inceputul anului dedicat aniversarii Marii Uniri, presedintele Romaniei si participantii la dezbatere vor discuta despre viziunea marcarii…

- 'Domnul Dragnea incearca la ora actuala sa arunce cat mai multe povesti in spatiul public pentru a-si acoperi parte din acuzatiile care i se aduc. Cred ca pot fi adevarate (n.r. - aceste dezvaluiri), dar atat timp cat si Dragnea si Ponta se acuza reciproc urandu-se, evident, la ora actuala, sunt…

- Pe 14 martie este marcata Ziua Internaționala a Raurilor (International Day for Rivers) cunoscuta in lume și ca Ziua Internaționala a Luptei impotriva barajelor. Astazi, in fața Ambasadei Ucrainei la Chișinau va avea loc un protest de susținere raului Nistru.

- "Ireversibilitatea progresului in lupta impotriva coruptiei a fost recent pusa in pericol. Rezultatele bune si continue ale institutiilor judiciare in lupta impotriva coruptiei au fost in mare parte afectate de evenimentele din anul trecut. Reformele in curs ale legilor justitiei risca sa dauneze…

- Organizatia Declic, care a initiat aceasta petitie, spune ca luni a instiintat intat Administratia Prezidentiala in legatura cu petitia si ca va trimite si semnaturile la Palatul Cotroceni. "Declaratiile ministrului Justitiei ne-au facut sa retraim angoasa momentului OUG 13. Este mai clar ca niciodata…

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, l-a primit joi, 1 martie a.c., la Palatul Cotroceni, pe Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Frans Timmermans", se arata intr-un comunicat al Palatului Cotroceni. Potrivit acestuia, "principalul subiect abordat in cadrul intalnirii a fost cel…

- Dintre efectele adverse asupra sanatatii, cauzate de expunerea prelungita la frig, MS precizeaza ca multe sunt respiratorii, precum: secretii nazale, respiratie dificila, respiratie suiratoare si tuse. In ceea ce priveste efectele cardiovasculae, cele mai intalnite sunt durerea toracica si aritmie…

- Ministerul Sanatatii recomanda cetatenilor ca in zilele geroase sa evite deplasarile in spatii deschise si expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea virozelor respiratorii, si sa consume alimente bogate in proteine, dar langa fructe si legume.Persoanele varstnice,…

- Aproximativ 400 de persoane protesteaza miercuri dupa-amiaza, in fata Palatului Cotroceni, scandand lozinci impotriva presedintelui Klaus Iohannis si a sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Protestatarii au vuvuzele si scandeaza "Iohannis si DNA, la voi e coruptia" si "Jos Kovesi". Ca si…

- Au mers din casa in casa pentru a vorbi despre regulile de aparare impotriva incendiilor. Chiar daca numarul incendiilor in raionul Calarași a scozut, pompierii continua sa mearga prin sate, pe la casele oamenilor, ca sa le vorbeasca despre pericolul focului, despre cum sa previna un eventual incendiu.…

- Una dintre aceste imagini infațișeaza niște oameni in varsta care stau cu mainile intinse pentru a primi o plasa de portocale. In dreptul fotografiei distribuita masiv pe Facebook se afla urmatoarea descriere: "Luați dobitocimii dreptul de vot și Romania va cunoaște calea dezvoltarii economice…

- O explicatie despre numarul mic de participanti la protestele de la Palatului Cotroceni si DNA o da pictorul Paul Hitter. Acesta spunand ca nu a fost nimic pregatit in comparatie cu ONG-urile care recruteaza tineri, intra in mintile oamenilor, fac studii de piata acapareaza retelele de socializare,…

- Prilejuit de „Ziua Internaționala a Luptei contra Cancerului la Copii”, zilele tecute un grup alcatuit din elevi, profesori, psiho-oncolog, reprezentanți ai Fundației „Hans Lindner”, s-au deplasat la Cluj-Napoca, pentru a inmana personal pachetele pregatite, copiilor cu afecțiuni oncologice internați…

- Un protest impotriva presedintelui Klaus Iohannis se desfasoara, sambata dupa amiaza (17 februarie), in fata Palatului Cotroceni, printre participanti numarandu-se si deputatul PSD Liviu Plesoianu, care si-a exprimat nemultumirea ca seful statului „o acopera" pe Laura Codruta Kovesi, procurorul sef…

- Protest la Cotroceni, dupa scandalul din Justiție. Manifestația a fost anunțata pe Facebook de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, dupa ce Klaus Iohannis i-a numit "penali" pe cei care incearca sa discrediteze DNA. Protestul de sambata din fata Palatului Cotroceni este unul organizat de asa-zisa platforma…

- Liviu Plesoianu a spus, la Antena 3 , ca participa, sambata, la un protest in fata Palatului Cotroceni, unde vrea sa traga un "semnal de alarma" fata de cat de toxice sunt "portocalele de Ploiesti", referindu-se astfel la procurorul Mircea Negulescu, dar si la Lucian Onea, impotriva carora fostul deputat…

- Persoanele care au platit, in ianuarie și februarie, sume in plus dupa aplicarea noilor masuri fiscale vor putea depune declarații rectificative astfel incat sa-și recupereze aceste sume, a precizat vineri ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

- Președintele Iohannis reacționeaza in scandalul momentului, legat de procurorii din Direcția Naționala Anticorupție. Administrația Prezidențiala a anunțat ca șeful statului va face la la ora 20.15 declarații la Palatul Cotroceni. Este prima declarație a președintelui, dupa apariția dezvaluirilor fostului…

- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Dupa rochiile negre care au dominat gala premiilor cinematografice Golden Globes, in semn de solidaritate cu miscarea #MeToo, trandafirii albi au invadat covorul rosu, duminica, la ceremonia recompenselor muzicale Grammy Awards de la New York, noteaza www.huffingtonpost.fr.

- Miniștrii Cabinetului Dancila depun juramantul la Palatul Cotroceni Guvernul Viorica Dancila a primit votul de încredere al Parlamentului. S-au înregistrat 282 de voturi pentru si 136 împotriva si o abtinere. Potrivit anuntului facut de Administratia Prezidentiala,…

- Dupa primirea votului de incredere din partea Parlamentului, membrii Guvernului Viorica Dancila trebuie sa mearga la Palatul Cotroceni pentru ceremonia de depunere a juramantului in fata presedintelui Klaus Iohannis. Acesta este al treilea guvern PSD-ALDE de la castigarea alegerilor, in 2016.…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- "Rugaciunile si gandurile noastre cele mai profunde se indreapta catre victimele Holocaustului. Romania continua sa lupte impotriva oricarei forme de antisemitism, rasism, xenofobie si discriminare. #WeRemember", a scris presedintele Klaus Iohannis pe Twitter. La 27 ianuarie este marcata Ziua Internationala…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- „Eu cred ca voi fi informat si oficial despre persoanele care vor fi propuse, insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal sau care au condamnari penale, aceasta opinie o cunoasteti. Dupa parerea mea, n-au ce cauta in fruntea…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorii Jose Guillermo Ordorica Robles (Statele Unite Mexicane), Roberto Cesar Hamilton Magana (Republica Cuba), Serghei Minasian (Republica Armenia) si Eros Gasperoni (Republica San Marino) cu ocazia prezentarii de catre acestia…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Presedintele Klaus Iohannis se va consulta miercuri, la Palatul Cotroceni, cu partidele si formatiunile parlamentare in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru. Presedintele Klaus Iohannis a trimis marti o scrisoare presedintilor partidelor si formatiunilor politice…

- UPDATE ora 12:35 – Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose si va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice pentru formarea noului Guvern. ‘Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o’, a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni.…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul celebrarii a cinci ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia. Cu prilejul primirii la Palatul Cotroceni, vor avea loc convorbiri in format restrans, convorbiri…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Presedintele american Donald Trump a lasat de inteles luni ca ar putea anula ajutorul furnizat Pakistanului, in prima sa postare pe Twitter din 2018, relateaza AFP.Citește și: SURSE - Radu Mazare nu a fugit singur in Madagascar: un alt GREU din dosar ar fi plecat cu el"Statele Unit…