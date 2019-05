Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al Colegiului "Alexandru cel Bun" din Gura Humorului s-a clasat pe podiumul Concursului Național de limba engleza "Mirunette Language Competition", competiție in cadrul careia au fost inscriși peste 2.000 de participanti.Armand Viorel Ilaș, din clasa a X-a, a obținut ...

- Astazi la Baza 71 Aeriana locotenentul colonel, inginer Moroaca Ilie Marian , sef birou infrastructura in cadrul bazei, a fost inaintat in gradul de colonel, indeplinind conditiile prevazute de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Formațiile din zona Turzii, Arieșul Mihai Viteazu și Unirea Tritenii de Jos vor evolua in deplasare in aceasta etapa a ligii a patra. Viitorul 2014 va sta, in timp ce CSM Campia Turzii s-a impus in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Acest sfarșit de saptamana, a fost plin de emoții si bucurii pentru formațiile Cercului de Dans-Modern și Balet : Fly, Bam-Bum și Butterflys, de la Clubul Copiilor din Turda, la Concursul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Și in aceasta luna Teatrul Aureliu Manea a ridicat ștacheta, organizand de aceasta data un turneu de promovare cu producțiile proprii la București, in unele dintre cele mai importante... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 6 aprilie, a avut loc, Concursul regional de Majorete și Dans-modern, Cupa Școlii ”Gheorghe Șincai" Florești, concurs cuprins in CAERI 2019, poziția 730. Aflat la a VII-a ediție, s-a bucurat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In cele 6 luni petrecute in teatrul de operații din Afganistan, maistrul militar clasa a II a Costea Petru Adrian, șef formație instalații electrice și oxigen atelier IEABO/SMA (instalații electrice... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!