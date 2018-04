Palatul Buckinham despre starea Prinţului consort Philip, al reginei Marii Britanii Ducele de Edinburgh a fost internat, marti, la Spitalul King Edward VII din Londra, pentru o interventie chirurgicala planificata la un sold, potrivit unui comunicat transmis la momentul respectiv de Casa regala britanica. Interventia chirurgicala a fost un succes, iar printul Philip "inregistreaza progrese satisfacatoare in aceasta etapa". In acelasi comunicat se mentioneaza ca acesta va mai ramane internat cateva zile.



Printul Philip, in varsta de 96 de ani, s-a retras din viata publica anul trecut, dar, de atunci, a mai aparut la cateva evenimente oficiale alaturi de regina Elizabeth… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, se simte bine dupa interventia chirurgicala suferita la un sold miercuri, la un spital din Londra, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP, scrie Mediafax.Ducele de Edinburgh a fost internat, marti,…

- Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeth a II-a, se simte bine dupa interventia chirurgicala suferita la un sold miercuri, la un spital din Londra, a anuntat biroul de presa de la palatul Buckingham, citat de AFP.

- Prințul Philip se recupereaza satisfacator dupa operația la șold, au transmis medicii britanici care il ingrijesc pe soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Potrivit unui comunicat al Palatului Buckingham, ducele de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward VII din Londra, spitalul unde…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se recupereaza in mod satisfacator in spital dupa operatia de inlocuire de sold, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward…

- Printul Philip, sotul in varsta de 96 de ani al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se recupereaza in mod satisfacator in spital dupa operatia de inlocuire de sold, a anuntat miercuri Palatul Buckingham, potrivit Reuters. Philip, duce de Edinburgh, a fost internat marti la King Edward VII din…

- Printul consort Philip al Marii Britanii a fost internat pentru o interventie chirurgicala la un sold. Printul Philip al Marii Britanii, sotul reginei Elizabeta a II-a, a fost internat intr-un spital din Londra pentru o interventie chirurgicala planificata la un sold, a anuntat biroul de presa de…

- Patru oameni au murit, dupa ce un elicopter al marinei SUA s-a prabușit in California in timpul unui antrenament. Anunțul prabușirii a fost facut de armata Statelor Unite ale Americii. Aparatul de zbor de tipul CH – 53E Super Stallion s-a parubușit in apropiere de El Centro, la puțini kilometri de granița…

- Comisia Europeana i-a oferit Greciei inca 180 de milioane de euro ca ajutor de urgenta pentru imbunatatirea integrarii migrantilor in societatea elena, relateaza luni agentia dpa. Fondurile sunt alocate pentru a caza migranti si solicitanti de azil in zone urbane, au anuntat luni oficiali ai UE dupa…

- Festivalul „Buzaul Clasic” a debutat miercuri, 28 martie, la sala Consiliului Judetean, cu un spectacol de exceptie sustinut de membrii All’s Choir, cor format din cantareti de opera, din ansamblurile corale ale Operei Nationale si ale Filarmonicii ”George Enescu” din Bucuresti, cu mare experienta artistica…

- Meghan Markle i-a schimbat total viata printului Harry. Acesta a optat, inainte de nunta, pentru un regim sanatos. A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle. In aceste saptamani care au mai ramas, nepotul reginei…

- Potrivit mass-media britanice, Meghan Markle i-a schimbat viata printului Harry, care, inainte de nunta, a optat pentru un regim sanatos, relateaza ziarul spaniol ABC. A inceput numaratoarea inversa pentru data de 19 mai, cand are loc nunta printului Harry cu logodnica sa Meghan Markle. In aceste saptamani…

- O noua biografie a printului Charles il descrie pe mostenitorul tronului Marii Britanii drept o persoana „rasfatata si irascibila“, plina de rautate si cu o viata haotica. Este o autobiografie neautorizata.

- Meciuri amicale interțari. Partida Portugalia – Olanda este capul de afiș al zilei de luni. Marți se disputa confruntarile de cinci stele Spania – Argentina, Anglia – Italia, Germania – Brazilia și Rusia – Franța. Sunt 11 jocuri intre echipe calificate la Cupa Mondiala 2018 (14 iunie – 15 iulie). Echipele subliniate sunt…

- Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta la mai multe evenimente pentru a celebra Commonwealth. Pentru Kate, au fost ultimele evenimente publice, deoarece la recomandarea medicilor ea se retrage din viata publica pentru a astepta nasterea celui de-al treilea copil al sau. Este…

- Casa regala britanica a anuntat joi ca a trimis 600 de invitatii la nunta printului Harry cu logodnica sa, fosta actrita americana Meghan Markle, informeaza DPA si AFP. Invitatiile au fost facute in numele printului Charles, tatal lui Harry, pentru participarea la serviciul religios care…

- Un fenomen destul de rar va avea loc in Romania. Pe langa avertizarile de Ninsori, viscol si ger un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald va ajunge in Romania. Acesta se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania, informeaza Antena3.ro. Fenomenul se resimte deja in…

- Acțiunea din urmatorul joc din franciza Assassin’s Creed ar putea avea loc in Grecia, este precizat pe Comic Book. Conform unor surse, jocul a intrat in producție la inceputul acestui pentru PlayStation 4, PC și Xbox One și va fi lansat candva in 2019. Inainte de lansarea lui…

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- Regina Elisabeta a-II-a si-a dat oficial consimtamantul la casatoria nepotului ei, printul Harry, cu actrita americana Meghan Markle, informeaza AFP. "Imi declar consimtamantul la un contract de casatorie intre preaiubitul meu nepot Printul Henry Charles Albert David de Wales si Rachel Meghan Markle"…

- Fundatia "Printul de Wales" a strans sau a investit in Romania, in ultimii trei ani, aproximativ un milion de lire sterline, cu donatori din Marea Britanie, Romania, Cehia sau Statele Unite ale Americii, a declarat, intr-un interviu pentru AGERPRES, directorul executiv al fundatiei in Romania, Aura…

- Aproximativ 900 de militari romani si straini participa, pana in 23 martie, la exercitiul multinational Dacian Lancer 18 (DALR18) ce se desfasoara la Centrul National de Instruire Intrunita „Getica” de la Cincu. DALR18 este un exercitiu de comandament asistat de calculator si are ca scop evaluarea Comandamentului…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Cu toate ca nu este inca membra a familiei regale, Meghan Markle i s-a alaturat luni in premiera reginei Elisabeta a II-a si altor membri de rang inalt ai casei regale la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru monarh, slujba de Ziua Commonwealth, relateaza Press Association. Participarea…

- EXCLUSIV Casa lui Mircea Lucescu, pusa la pamant! Tehnicianul a demolat vila din zona Piața Romana. O grija in minus pentru Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei Turciei a reușit, dupa ani buni, sa ”scape” de vila pe care o avea in zona Piața Romana. Cum? Punand-o la pamant. Antrenorul in varsta…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit, vineri, cu ministrul apararii din Republica Elena, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar Kammenos a solicitat sprijin pentru eliberarea a doi militari greci arestati in Turcia.

- Romania si alte noua state membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Finlanda, Grecia, Letonia, Marea Britanie și Spania) au primit joi, un aviz motivat din partea Comisiei Europene, in cadrul unei proceduri de infringement. Comisia acuza statele respective ca nu au transpus in legislația…

- Dupa ce Mel B a dezvaluit ca a fost invitata la nunta printului Harry cu Meghan Markle, alaturi de colegele ei din recent reunita trupa Spice Girls, una dintre cele cinci staruri a negat ca ar fi primit vreo invitatie.

- "Cetateanul grec a fost depistat in jurul orei 07.30 in zona ambasadei Greciei din Bucuresti de catre jandarmul aflat in postul de paza. Acesta l-a identificat pe baza semnalmentelor si l-a predat autoritatilor. Cetateanul era insotit de cei doi minori si a cooperat cu jandarmii", a anuntat Jandarmeria…

- Ecoul celor intamplate in derby-ul PAOK - Olympiakos e puternic in Grecia si, in asteptarea unei decizii din partea federatiei, care ar trebui sa vina luni, evenimentele sunt, inca, intoarse pe toate fetele. La fix o saptamana de la momentul in care Oscar Garcia, antrenorul lui Olympiakos, ajungea la…

- Barurile si cafenelele din Marea Britanie vor putea sa functioneze cu program prelungit si sa se inchida mai tarziu decat la ora stabilita prin lege in ziua casatoriei printului Harry cu...

- Turneul printului William, duce de Cambridge - al doilea in ordinea succesiunii la tronul Regatului Unit - il va purta si in Iordania, a indicat palatul. 'Aceasta vizita are loc la solicitarea guvernului Majestatii Sale si a fost bine primita de autoritatile israeliene, iordaniene si palestiniene',…

- Rata somajului in zona euro a ramas stabila in luna ianuarie 2018, comparativ cu luna decembrie 2017, la 8,6%, dar acesta reprezinta totusi cel mai redus nivel al somajului inregistrat de zona euro dupa luna decembrie 2008, arata datele publicate, joi, de Oficiul european de statistica (Eurostat), scrie…

- „Afacerea din Romania are cel mai mare ritm de crestere din cadrul grupului la nivel international. Aici este un moment foarte bun pentru dezvoltarile din comert, afacerea pe plan local este in crestere. Este locul potrivit in care sa ne aflam”, declara Vassilis Stavrou. Lucreaza in cadrul afacerii…

- Vacantele in Grecia vor fi mai scumpe in acest an. Turistii vor trebui sa achite o taxa de pana la patru euro, in functie de clasificarea hotelului sau apartamentului unde sunt cazati. Decizia a fost luata de catre autoritatile din statul elen.

- Joi, 22 februarie 2018, Ansamblul Folcloric Profesionist "Cindrelul-Junii Sibiului" ofera recitaluri extraordinare la Targul de Turism al Romaniei, desfasurat la Bucuresti - Romexpo. Participarea Junilor Sibiului la acest eveniment vine ca urmare a invitatiei lansate de Ministerul Turismului si ministrul…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Așa cum ne-a obișnuit in ultimii ani, turoperatorul low-cost Europa Travel a pregatit oferte tentante pentru ediția din februarie a Targului de Turism desfașurat online pe europatravel.ro . Printre surprize se numara reducerile Early Booking de pana la 50% la charterele cu avion in Grecia și la circuitele…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru a plecat in Grecia, la Atena. Jurnalistii de la Rise Project sustin ca, de fapt, ar fi in Costa Rica, la Aina Bica. Elena Udrea a plecat…

- Commonwealth-ul a inceput sa delibereze in secret cu privire la cine ii va succeda la conducerea sa reginei Elisabeta a II-a dupa decesul suveranei britanicei, informeaza marti BBC. Subiectul este unul extrem de sensibil dat fiind ca rolul nu este ereditar si nu va fi transmis automat printului de Wales…

- Tarile din Commonwealth au inceput sa discute in secret despre succesorul reginei Elisabeta a II-a. Cand Printul de Wales, Charles, va deveni rege, el nu va mosteni automat si titlul de lider al Commonwealth.

- Biroul de presa al printului a dezvaluit cateva detalii despre casatoria lui Harry, care se anunta a fi cel mai urmarit eveniment de gen al anului in Marea Britanie. Ceremonia va avea loc de la ora 12.00, la capela St. George de la castelul Windsor, si va fi oficiata de David Conner, decan…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dezvaluit noi detalii despre nunta lor care va avea loc pe 19 mai. Potrivit acestora ceremonia religioasa va avea loc la Capela St George, la castelul Windsor, la amiaza, scrie BBC News. La ora 13:00 cei doi vor calatori prin Windsor, Berkshire, intr-o caleașca. Palatul…

- Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie 1952, dupa moartea regelui George al XVI-lea. Aniversarea a 66-a de ani de domnie a fost salutata cu 41 de salve de tun de catre Trupele regale de artilerie calare in Green Park din Londra…

- Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint.

- Beijingul a informat sâmbata ca a trimis o nava de razboi pentru a respinge un distrugator american care i-a 'încalcat' suveranitatea trecând prin apropierea unei mici insule disputate din Marea Chinei de Sud. Ministerul chinez al Afacerilor Externe a acuzat distrugatorul…

- Familia regala olandeza ar putea avea inca un membru, intrucat fiul nelegitim al printului Carlos, verisor al regelui Willem-Alexander, a anuntat ca doreste sa poarte numele si titlul tatalui sau, care s-a opus insa acestui demers in cadrul unei audieri ce a avut loc luni la cea mai inalta instanta…

- Așa cum au anunțat Ducii de Cambridge inainte de Craciun, inceputul lui 2018 avea sa vina cu schimbari in viața micuței Charlotte, care a inceput gradinița pe 4 ianuarie. Prințul William și Ducesa Kate au insoțit-o pe in prima zi de gradinița pe mezina, care urmeaza sa implineasca 3 ani in luna mai…