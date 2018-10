Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham din Londra, reședința oficiala a reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, va fi supus unei ample acțiuni de renovare, ale carei costuri se vor ridica la 369 de milioane de lire sterline și care se va intinde pe zece ani, informeaza mediafax. Pe parcursul urmatoarelor șase…

- Peter Fisher, 67, Medicul Reginei Elisabeta a II-a a fost ucis intr-un accident, miercuri, in timp ce se indrepta spre Spitalul Regal Londonez pentru Medicina integrata. Fisher lucra pentru Regina, ca medic homeopat, de 15 ani, iar suverana a fost informata, deși Palatul Buckingham nu a emis inca…

- Ieseanul Florin Morariu, care a lovit un terorist in timpul atacului de anul trecut de pe London Bridge si a adapostit mai multe persoane in brutaria unde lucra, va fi decorat de regina Marii Britanii. Florin Morariu spune ca a reactionat pentru ca toti ”sa scape cu viata”. Potrivit unui comunicat…

- Florin Morariu, supranumit "eroul cu facalet de la Londra", va primi distinctia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovada în timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit vineri seara cu regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii la Castelul Windsor din Londra. Multa lume s-a intrebat despre ce au vorbit cei doi la intalnire. Insuși șeful de la Casa Alba a elucidat misterul in timpul emisiunii „Good Morning Britain”, moderata…

- Președintele Donald Trump a facut publica poziția reginei Elisabeta a II-a privind Brexit. Declarațiile liderului american reprezinta o incalcare grava a protocolului regal deoarece membri familiei regale nu au voie sa-și exprime opiniile politice, scrie AFP citat de Agerpres. Intr-un interviu acordat…

- Gafele lui Donald Trump la vizita la regina Marii Britanii. Britanicii nu au fost deloc amuzați de gafele comise de președintele american atunci cand a mers la Palatul Windsor pentru a se intalni cu regina Elizabeth a II-a, scrie Daily Mail. Trump a incalcat grav protocolul de trei ori: mai intai a…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in Europa pentru summit-ul NATO ce are loc zilele acestea la Bruxelles, are programata joi o vizita la Londra unde se va intalni cu regina Elizabeth a II-a si cu primul-ministru britanic Theresa May, informeaza Washington Post.