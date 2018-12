Stiri pe aceeasi tema

- Peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni, conform unui studiu remis luni AGERPRES, cei mai multi dintre respondenti afirmand ca planuiesc sa aloce un buget individual cuprins intre 501 si 1.000 de lei pentru vacanta…

- Calin Popescu-Tariceanu susține ca, dupa ce Klaus Iohannis a refuzat doua remanieri și doua propuneri de numire in funcție a unor miniștri, se poate face, in mod cert, o sesizare la Curtea...

- Discuții aprinse in ședința CEx al PSD! Vicepreședintele PSD Marian Oprișan i-ar fi adus o serie de reproșuri lui Paul Stanescu, care conduce Ministerul Dezvoltarii, anunța Antena3.Marian Oprișan declara in octombrie ca ministrii care nu comunica nu au ce cauta in functii guvernamentale, iar…

- Printul Charles, primul in linia la succesiunea tronului britanic din 1952, serbeaza miercuri implinirea a 70 de ani in cadrul unui banchet organizat la Palatul Buckingham, relateaza AFP. Doua fotografii oficiale au fost publicate cu aceasta ocazie. Printul apare alaturi de sotia sa, Camilla,…

- Tensiunile dintre cei doi au degenerat, iar Mirel Dragan l-a amenintat pe Ionut "Jaguarul" de fata cu toata lumea! "Iti trag una de-ti sparg gura", ii spune Mirel lui Ionut. EXATLON ROMANIA. IMAGINI INCENDIARE, doi concurenti, scene patimase in ocean VIDEO De partea cealalta,…

- Dinamo s-a impus la limita la Voluntari, 1-0, grație golului marcat de Salomao din penalty in prelungiri, și a urcat pe locul 9 in Liga 1. Victoria favoriților nu i-a "indulcit" prea mult pe fanii dinamoviști, care și-au ironizat jucatorii pe toata durata partidei. Tensiunile au continuat și la finalul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, inainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca isi va prezenta mesajul in cadrul reuniunii, scrie Agerpres. "Voi da mesajul meu in CEx. Asa cum am spus, consider ca lucrurile trebuie lamurite in CEx", a afirmat Dancila, presedinte executiv…

- Tensiunile din filiala judeteana Vaslui a Partidului National Liberal Vaslui, dintre conducerea organizatie si o parte dintre primari liberali, au escaladat marti seara, fiind solicitata interventia unui echipaj de politie.