Palatele României. Bijuterii care au fost revitalizate Palatele și conacele din satele Romaniei sunt mai numeroase decat s-ar aștepta publicul larg. Multe au cazut in uitare și ruina, unele dintre ele dincolo de pragul la care mai pot fi restaurate. O parte din ele insa au revenit la viața, iar rezultatele sunt spectaculoase. Fie prin inițiative publice, fie private, o serie de vechi reședințe nobiliare și-au recapatat stralucirea de altadata și reintra treptat in circuitul turistic și cultural. Reședințele de la țara ale aristocrației din Vechiul Regat sau din Transilvania erau de multe ori adevarate bijuterii arhitectonice care bucurau… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

