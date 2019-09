Stiri pe aceeasi tema

- Glocken-Palast, palatul a carui piatra de temelie a fost pusa de fostul presedinte rus Mihail Gorbaciov, a fost scos la vanzare pentru un pret de pornire de 4,8 milioane de euro, potrivit mai multor site-uri imobiliare, noteaza DPA vineri. Palatul - format dintr-un monument si o cladire ampla - situat…

- Educația este piatra de temelie a unei națiuni puternice. Toți trebuie sa punem umarul pentru a crea din invațamantul romanesc un motor care sa insuflețeasca intreaga țara. Le urez tuturor elevilor din județul Alba și din Romania un inceput de an școlar in care sa fie plini de energie, optimism și …

- Casa RM Sotheby"s se pregatește sa scoata la licitație o sportiva celebra, produsa de Lamborghini intre 1966 și 1973. Este vorba despre un exemplar Lamborghini Miura 400 S, cu numarul de șasiu 4245, care a fost descoperit in Germania și care va fi vandut in cadrul unui eveniment ce va avea loc la Londra,…

- "Nu, nu vom vinde Sandoz. Vom face din Sandoz o diviziei autonoma in cadrul Novartis, pentru a fi mai competitiva. Planul nostru este sa ne concentram pe Sandoz si sa o transformam intr-o companie mai buna pe termen lung", a afirmat Narasimhan intr-un interviu acordat publicatiei Sueddeutsche Zeitung.Anterior…

- Grupul HORNBACH (concernul HORNBACH Holding AG & Co. KGaA) a inceput anul financiar 2019/20 cu o creștere imbucuratoare a cifrei de afaceri și a profitului. Cifra de afaceri a concernului a crescut in primul trimestru 2019/20 (1 martie-31 mai 2019) cu 9,1 %, ajungand la 1.338,4 mil. euro. In cel mai…

- Desi imobiliarele reprezinta un sector atractiv pentru investitii, durata indelungata pentru obtinerea autorizatiilor, criteriile stricte de obtinere a finantarii si drumurile la numeroase institutii pentru acorduri si avize sunt piedici care cantaresc in planul de business si, uneori, sunt descurajante.…