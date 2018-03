Stiri pe aceeasi tema

- China va deveni ”hegemonul incontestabil” al inteligenței artificiale in acest an, arata un raport al Future Today Institute , o organizație care analizeaza modul in care tehnologia și știința influențeaza afacerile, produce modificari in cadrul forței de munca și demareaza schimbari geopolitice. Amy…

- Un cadavru dezmembrat a fost descoperit pe strada Sucevița din Capitala. Parțile corpului uman, cel mai probabil de femeie, se aflau intr-o geanta aruncata intr-un tomberon. Descoperirea a fost facuta de un angajat de la salubritate, care matura strada. "In geanta se afla corpul dezmembrat al unei…

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Prima femeie din lume care a traversat Oceanul Atlantic la comanda unui avion, in 1932, Amelia Earhart a dorit, in 1937, sa faca inconjurul lumii. Aviatoarea americana zbura in apropiere de Ecuator atunci cand a disparut fara urma, alaturi de navigatorul ei de bord, Fred Noonan. Amelia Earhart avea…

- Presedintele american Donald Trump a vorbit in termeni apreciativi despre omologul sau de la Beijing, Xi Jinping dupa ce Partidul Comunist chinez a eliminat o clauza constitutionala ce prevede ca o persoana are dreptul la doar doua mandate in fruntea statului. "Acum este presedinte pe…

- Averea celor mai bogati membri ai Parlamentului chinez a crescut cu o treime in ultimele 12 luni iar un numar de 102 membri ai legislativului au o avere de cel putin un miliard de dolari, potrivit unui raport publicat vineri de revista Hurun, informeaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. Magnati…

- Unele parti ale corpului sunt inca functionale si la cateva zile dupa ce restul corpului a incetat sa mai functioneze. Descoperirea ar putea schimba modul in care privim transplantul de organe.

- Europarlamentari din mai multe state i-au scris presedintelui chinez Xi Jinpig, cerandu-i eliberarea imediata si neconditionata a editorului suedez Gui Minhai. De cealalta parte, un ziar apartinand partidului comunist a criticat dur modul in care presa a prezentat subiectul, numindu-i pe jurnalisti…

- Cercetatorii au descoperit, in Mexic, un oras „pierdut“ care, in urma cu aproximativ 1.000 de ani, avea la fel de multe cladiri ca Manhattan-ul contemporan si adapostea peste 100.000 de oameni.

- Ramasitele a doi copii cu varste de 10, respectiv 12 ani, au fost ingropate in urma cu 34.000 de ani in Rusia. In urma analizelor, specialistii au ajuns la concluzia ca persoanele cu dizabilitati fizice erau ingropate regeste.

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Autostrada A10 (Sebes-Turda) – Lotul I, nodul rutier Sebeș, a primit autorizatie de construcție, fapt care permite deblocarea lucrarilor in acest loc. 75 de milioane și 18 luni termen, conform autorizației. In mod normal, la finalul lui 2019 lucrarile ar trebui sa fie gata. Ministerul Transporturilor…

- Pe strazile capitalei nu s-a vazut nici urma de artificii, contrar peisajului obisnuit din urma cu cativa ani, cand la primele ore ale diminetii se aruncau in aer petarde pentru a alunga spiritele rele. Un mare numar de politisti au supravegheat neobositi strazile pentru a garanta securitatea…

- Curtea nobiliara a Candestilor se numara printre cele mai vitregite monumente istorice din vestul tarii. Locul ruinat, aflat in centrul comunei Rau de Mori de la poalele Retezatului s-a inconjurat in ultimii ani de mai multe palate ale romilor.

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Reprezentanții Primariei Alba Iulia intenționeaza finalizarea pieței agroalimentare din centrul municipiului. Deși contractul estimat la 460.000 de lei a fost denumit ”Lucrari și dotari necesare finalizarii obiectivului de investiții Reabilitare piața agroalimentara Centru Alba Iulia”, de fapt este…

- Grupul spaniol Zara si compania americana Delta Airlines au fost, de asemenea, criticate dupa ce au evidentiat „eronat” pe site-urile lor Hong Kongul si Taiwanul, o insula independenta de facto, dar a carei suveranitate este revendicata de Beijing.

- SUA si-au aparat marti noua lor politica nucleara controversata, insistand in fata ONU asupra necesitatii unei atitudini mai ferme pentru a face fata unui climat de insecuritate crescut, informeaza France Presse.Noua 'politica nucleara' a Pentagonului, dezvaluita saptamana trecuta, isi propune…

- Arheologii egipteni au descoperit un mormant vechi de peste 4.000 de ani, la mica distanta fata de celebrele piramide. Mormantul apartine unei preotese care a trait in timpul celei de-a cincea dinastii faraonice. Aflat la vest de Pi...

- Arheologii egipteni au descoperit in sudul orasului Cairo mormantului unei preotese, din timpul celei de-a cincea dinastii, impodobit cu picturi murale rare bine conservate, a anuntat sambata ministrul Antichitatilor, scrie news.ro.Mormantul a fost construit pentru Hetpet, preoteasa pentru…

- Paleontologii au descoperit cea de a 11-a fosila de Archaeopteryx, osemintele vechi de 150 de milioane de ani fiind cele mai vechi atribuite acestui gen intermediar, relateaza vineri agentia de stiri UPI. Descoperirea - facuta publica in aceasta saptamana in publicatia PeerJ - i-ar putea…

- In mai puțin de 9 ore, peste 1.500 de muncitori au terminat instalarea unei noi linii de cale ferata, in provincia Fujian din estul Chinei, scrie agenția Xinhua. Pentru a nu afecta traficul feroviar în zonă, construcția a început la ora 18.30 și s-a terminat la 3.00 dimineața,…

- Populația din Beijing a scazut pentru prima data in ultimii 20 de ani, a informat miercuri presa de stat chineza. Aceasta scadere este rezultatul eforturilor depuse de catre administrația orașului de a scoate din Beijing numarul mare de migranți, scrie CNN. Populația din Beijing a scazut cu 0,1% in…

- Un oraș antic, despre care nu s-a știut nimic timp de 2.200 de ani, a fost descoperit pe ruta celebrului Drum al Matasii de catre oamenii de știința, care s-au folosit de senzori subterani de inalta tehnologie.

- Politia Locala Constanta a sesizat unitatea de parchet competenta dupa ce s a constatat ca au fost continuate lucrarile de constructie al unui imobil ridicat in zona peninsulara din Constanta desi anterior fusese dispusa oprirea lucrarilor de constructie. In perioada 15.01.2018 23.01.2018, Directia…

- O femeie din Germania a avut parte de surpriza vietii in momentul in care a dat peste un seif vechi in casa matusii decedate. Raposata ii lasase mostenire locuinta, dar nu pomenise nimic despre acest cufar cat timp a fost in viata, scrie realitatea.net.

- Autoritatile de la Beijing demareaza o campanie care vizeaza jocurile video, cu scopul de a elimina produsele "de prost gust" din aceasta industrie, a anuntat agentia de presa Xinhua, citata de Reuters.

- Presedinta taiwaneza Tsai Ing-wen a afirmat ca nu poate exclude posibilitatea unui atac din partea Chinei asupra insulei, pe fondul cresterii tensiunilor dintre cele doua parti, relateaza marti agentia Reuters. Relatiile intre Beijing si Taipei s-au racit considerabil dupa ce Tsai Ing-wen,…

- Economia chineza, a doua economie a lumii, a inregistrat o performanta peste asteptari in 2017 cu o crestere anuala de 6,9%, peste tinta oficiala de 6,5%, gratie exporturilor si vanzarilor cu amanuntul, arata datele publicate joi de Biroul national de statistica din China, informeaza AFP, preluata de…

- Ginerele presedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, a fost avertizat de FBI ca una dintre prietenele sale, Wendi Deng, fosta sotie a magnatului media Rupert Murdoch, are conexiuni cu regimul comunist de la Beijing si s-ar putea folosi de relatia cu el, relateaza Wall Street Journal (WSJ), preluat…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. …

- In urma cu un an, fotografii cu Beijing invaluit in valuri de smog faceau inconjurul lumii. Acum, cerul senin de un albastru surprinzator de bland, a revenit deasupra capitalei Chinei, desi lupta impotriva poluarii este...

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, nu doreste sa se exprime public si sa dea "lectii" Chinei in privinta drepturilor omului pentru ca ar fi "absolut ineficient", a pledat el cu ocazia vizitei sale de stat la Beijing, relateaza AFP. "Exista diferente intre noi care sunt legate de istoria…

- Pe fondul masurilor antipoluare luate de Beijing, China ar putea devansa Japonia in acest an ca cel mai mare importator de gaze naturale din lume, utilizate ca substitut al carbunelui, potrivit CNBC. China, deja cel mai mare importator de petrol si carbune la nivel mondial, este al…

- Cetațenii a 53 de state care beneficiaza de programul de tranzit fara vize au acum posibilitatea de a ramine in Beijing și in orașul invecinat Tianjin, precum și in provincia Hebei de doua ori mai mult, in loc de 72 de ore pina la 6 zile. Inovația va intra in vigoare, joi, potrivit cotidianului People’s…

- Microbi complecsi au fost descoperiti intr-o piatra veche de 3,5 miliarde de ani. Descoperirea ofera detalii privind momentul evolutiei vietii, care ar fi avut loc mult mai devreme decat era considerat anterior.

- Faptul ca Apple încetineste intentionat iPhone-urile vechi, fortându-i astfel pe utilizatori sa treaca la urmatorul model, a fost descoperit de un baiat în vârsta de 17 ani, pe numele sau Tyler Barney.

- Primul imparat al Chinei, Qin Shihuang, a ordonat administratiei sale sa gaseasca si sa ii aduca elixirul nemuririi, potrivit unui text vechi de doua milenii, ce a fost descoperit in urma unor sapaturi arheologice organizate in sudul tarii, potrivit AFP.Obsesia primului imparat chinez pentru…

- China, Afganistan si Pakistan s-au angajat marti, la Beijing, sa colaboreze in lupta antiterorista si pentru asigurarea securitatii regionale, transmite dpa. Intr-un comunicat comun emis la Beijing, cele trei state se pronunta ca procesul de pace in Afganistan sa continue si sa fie 'condus de afgani',…

- HMAS AE-1 a disparut in timpul Primului Razboi Mondial din regiunea Rabal, Papua Noua Guinee, cu 35 de membri ai echipajului britanic și australian la bord, potrivit BBC. Ramașițele navei au fost gasite in apele din preajma Insulelor Duke of York, din Papua Noua Guinee. Descoperirea…

- O nava folosita la cautarea ramasitelor zborului MH370 a gasit un submarin disparut acum peste 100 de ani. Cel mai vechi mister din istoria militara a Australiei a fost rezolvat odata cu descoperirea, linga Papua Noua Guinee, a epavei unui submarin disparut in timpul Primului Razboi Mondial, au anuntat…

- Un sat antic despre care se crede ca reprezinta una dintre cele mai vechi asezari umane din America de Nord a fost descoperit in timpul unei excavatii pe o insula marginasa din British Columbia.

- Statele Unite trebuie sa abandoneze "mentalitatea specifica Razboiului Rece" si sa accepte ascensiunea Chinei, avertizeaza Administratia de la Beijing, dupa ce presedintele american, Donald Trump, a catalogat statul chinez drept rival strategic. "Indemnam Statele Unite sa inceteze actiunile…

- Potrivit șefului statului, actul normativ "largește cadrul juridic stabilit pentru luarea masurilor necesare executarii lucrarilor de utilitate publica, completeaza sfera reprezentanților expropriatorului, modifica și completeaza regulile privind etapele exproprierii, precum și dispozițiile referitoare…

- Artefactele si mumiile au fost gasite in necropola Draa Abou Naga ce face parte din situl Teba, langa orasul antic Luxor. Nu se cunoaste inca identitatea ocupantilor mormintelor, dar se considera ca dateaza din cea de-a XVIII-a dinastie...

- Cel putin cinci persoane au murit si alte opt au fost ranite in urma unui incendiu ce a izbucnit, miercuri, intr-un cartier din capitala Chinei, Beijing, au anuntat autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.