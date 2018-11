Livrarile limitate, deficitele mari si interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la cresterea cu 40% a preturilor la paladiu in ultimele trei luni. Cotatia acestui metal, utilizat in principal la productia de catalizatoare pentru vehicule, a atins un nivel record de 1.185,40 dolari pe uncie vineri, cu doar 35 de dolari sub cotatia de 1.220 dolari pentru o uncie de aur.

Punctul culminant al mai multor ani de deficite sustinute

"Ceea ce vedem este punctul culminant al mai multor ani de deficite sustinute. 1.200 de dolari este urmatorul prag psihologic. Ma astept…