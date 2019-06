Palada: Dăncilă să nu se întâlnească cu Caramitru. Corupția ucide Ion Caramitru a anunțat, pentru Mediafax: ”Speranța mea e inca vie in ideea ca vom fi "demni" de a fi primiți de doamna prim-minstru, ca i-am cerut o audiența in numele tuturor instituțiilor care sunt in situația asta, nu numai Teatrul național și sunt convins ca daxca ne va asculta cu atenție și va ințelege acest lucru eu cred ca se va rezolva. Știu din proprie inițiativa, am fost ministru al Culturii patru ani, am avut un mandat complet. puțini miniștri au avut mandat complet. Ca mi-am dat doua demisii pe probleme de buget. Nu una, doua, și le și numesc: demisii de succes pentru ca dupa ce… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

