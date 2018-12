Pakistanul a salutat sambata decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage o parte din trupele americane stationate in Afganistan, ministrul pakistanez al afacerilor externe Shah Mehmood Qureshi estimand ca acesta este un pas spre pace in aceasta tara sfasiata de razboi, informeaza AFP.



Decizia de a retrage jumatate dintre cei 14.000 de militari americani prezenti in Afganistan i-a luat prin surprindere pe diplomatii si oficialii politici din Kabul. Acest anunt-surpriza a intervenit in conditiile in care "negocieri de reconciliere" intre SUA si talibanii afgani au avut…