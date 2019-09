Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a anuntat sambata ca i-a refuzat presedintelui Indiei, Ram Nath Kovind, permisiunea de a traversa spatiul sau aerian, intr-un context foarte tensionat intre cele doua state vecine in legatura cu regiunea disputata a Kashmirului, transmite AFP, potrivit Agerpres. 'Am luat aceasta decizie…

- Presedintele PSD Viorica Dancila l-a atacat dur pe presedintele Klaus Iohannis, sambata la Congresul PSD, nenominalizandu-l, dar spunand ca ”pentru cel ce promitea lucrul bine facut, pare ca ceasul a stat de mult”.

- Presedintele american Donald Trump a lansat vineri un apel la India si Pakistan sa dialogheze pe tema Kahsmirului, dupa o convorbire telefonica cu premierul pakistanez Imran Khan, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP. "Presedintele (Trump) a reamintit importanta pentru India si Pakistan a reducerii tensiunilor…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, cere demisia presedintelui Klaus Iohannis ca urmare a deciziei prin care CCR a stabilit ca proiectul de modificare a Constitutiei in sensul interzicerii amnistiei si gratierii pentru fapte de coruptie este neconstitutional. Liderul ALDE afirma ca presedintele…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a cerut Statelor Unite ale Americii sa sprijine eforturile Republicii Moldova ca statutul sau de 39;neutralitate permanenta 39; sa fie recunoscut la nivel international, asigurand totodata ca Republica Moldova 39;va promova o politica externa echilibrata in baza intereselor…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, a declarat, vineri, ca partidul a funcționat mai bine atunci cand funcțiile de președinte executiv și secretar general au fost votate in CEx la propunerea președintelui partidului, precizand ca a propus revenirea la aceasta procedura, conform Mediafax.Citește…