Pakistanul face "minimul strict" pentru a ajuta Statele Unite (responsabil american) Pakistanul face "minimul strict" pentru a pune presiune pe talibani, a afirmat vineri un responsabil american, in pofida amenintarii Statelor Unite de a suspenda ajutorul in valoare de aproape doua miliarde de dolari, relateaza AFP.



Administratia americana acuza Islamabadul ca este prea binevoitor fata de gruparile islamiste radicale, in special fata de talibanii afgani pe care spera sa ii aduca la masa negocierilor.



"Pakistanezii au vrut sa apara ca reactivi", a declarat un oficial sub acoperirea anonimatului. "Au facut minimul strict pentru a aparea reactivi la cererile…

