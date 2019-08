Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a condamnat si a respins, luni, decizia Indiei de a revoca statutul constitutional special acordat regiunii Jammu-Casmir, avertizand ca va folosi toate optiunile posibile pentru a contracara aceasta ''masura ilegala'', informeaza Reuters si dpa. ''Jammu-Casmir sub…

- Guvernul indian a anuntat luni revocarea autonomiei constitutionale a statului Jammu-Casmir, o decizie care vizeaza plasarea acestei regiuni rebele, revendicata de Pakistan, sub tutela mai stricta a autoritatilor centrale de la New Delhi, transmit AFP si Reuters. Aceste masuri fara precedent,…

- Guvernul indian a anuntat luni revocarea autonomiei constitutionale a statului Jammu-Casmir, o decizie care vizeaza plasarea acestei regiuni rebele, revendicata de Pakistan, sub tutela mai stricta a autoritatilor centrale de la New Delhi, transmit AFP si Reuters, relateaza Agerpres. Pakistanul a…

- ​Guvernul indian a anunțat luni ca revoca statutul autonom al Cașmirului. Decizia a fost anunțata în fața parlamentului de ministrul de Interne, Amit Shah, potrivit AFP. Autoritațile au luat aceasta decizie printr-un decret prezidențial potrivit caruia este desființat statul special al…

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Statele Unite vor sanctiona orice tara care importa petrol iranian si nu se vor face exceptii, a declarat vineri reprezentantul special al SUA pentru Iran, Brian Hook, citat de agentia Reuters. ''Vom sanctiona orice import de petrol iranian (...) In prezent nu mai exista scutiri'', a…

- Procurorul special Robert Mueller a afirmat miercuri, in prima sa declaratie publica despre ancheta asupra Rusiei, ca inculparea lui Donald Trump "nu era o optiune" legala, invocand principii directoare ale Departamentului de Justitie care interzic punerea sub acuzare a unui presedinte in functie,…

- Comisarul pentru Comert al Uniunii Europene, Cecilia Malmstroem, se asteapta ca presedintele american Donald Trump sa amane termenul de 18 mai pentru intrarea in vigoare a tarifelor pentru importurile de automobile din UE, a afirmat aceasta intr-un interviu acordat publicatiei Sueddeutsche, transmite…