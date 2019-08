Pakistanul a cerut marti ONU sa convoace o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate in contextul escaladarii tensiunilor intre Islamabad si New Delhi in privinta statului Jammu si Kashmir administrat de India, relateaza dpa. "Situatia prezinta o amenintare iminenta pentru pacea si securitatea internationala", a scris ministrul de externe pakistanez Shah Mehmood Qureshi intr-o scrisoare adresata Consiliului de Securitate. In scrisoarea consultata de dpa, Qureshi pretinde ca decizia de a revoca statutul special constitutional al Kashmirului pe 5 august a fost "un mod de a justifica aderarea…