Pakistanul, atac asupra avioanelor indiene 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian pakistanez', a comunicat Ministerul de Externe de la Islamabad. Potrivit armatei pakistaneze, avioane indiene au patruns, in replica, in spatiul aerian pakistanez si doua au fost doborate, un pilot fiind capturat. 'Armata aerului a doborat doua avioane indiene in spatiul aerian pakistanez', a anuntat un purtator de cuvant militar, generalul Asif Ghafoor, pe Twitter. Unul din avioane a cazut in Kashmirul indian, iar celalalt in Kashmirul pakistanez, a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

