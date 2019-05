Pakistanul anunță că spațiul său aerian va rămâne închis în zona graniței cu India Autoritațile de la Islamabad au anunțat ca spațiul aerian pakistanez va ramâne închis în regiunea graniței cu India pâna pe 14 iunie, fara a da detalii suplimentare în legatura cu aceasta decizie, transmite Mediafax, citând Euronews.



Pakistanul și-a închis spațiul aerian în februarie, dupa ce un atac coordonat de o grupare pakistaneza a avut loc în Kashmirul indian. Autoritațile indiene au învinuit Islamabadul ca protejeaza gruparea armata Jaish-e-Muhammad, care a revendicat atacul, și a lansat un raid aerian pe teritoriul Pakistanului,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

