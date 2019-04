Pakistanul afirmă că India pregăteşte o nouă agresiune împotriva sa Ministrul pakistanez de externe, Shah Mehmood Qureshi, a declarat duminica la Multan (sud) ca India pregateste o noua agresiune impotriva Pakistanului, prevazuta sa aiba loc intre 16 si 20 aprilie, declaratie ce survine dupa ce intre cele doua tari vecine au avut loc in februarie primele lupte aeriene din ultimele decenii, relateaza AFP. ''Dispunem de informatii fiabile potrivit carora India are un nou plan, care este in curs de elaborare. Exista riscul sa se produca o noua agresiune impotriva Pakistanului. Potrivit informatiilor noastre, aceasta actiune ar putea avea loc intre 16 si 20… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta se va opune amanarii Brexitului solicitata de premierul britanic Theresa May daca aceasta decizie nu va fi justificata de o strategie 'credibila', a declarat miercuri seful diplomatiei franceze, citat de France Presse. 'O situatie in care Doamna May nu ar fi in masura sa prezinte…

- Abu Hassan al-Muhajir, purtatorul de cuvant al organizatiei teroriste Stat Islamic, a lansat un apel catre simpatizantii retelei islamiste in care le cere sa razbune atentatul comis de un adept al suprematiei albe in Noua Zeelanda, in urma caruia 50 de musulmani au fost ucisi. „Scenele de masacru din…

- Autoritatile de la Islamabad sunt gata sa elibereze un pilot indian capturat de fortele de securitate ale Pakistanului, a anuntat ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, intr-un prim semn de detensionare intre cele doua puteri nucleare, informeaza joi DPA, informeaza Agerpres.Citește…

- Autoritatile de la Islamabad sunt gata sa elibereze un pilot indian capturat de fortele de securitate ale Pakistanului, a anuntat ministrul de externe pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, intr-un prim semn de detensionare intre cele doua puteri nucleare, informeaza joi DPA. "Suntem gata sa…

- Ministrul chinez de externe Wang Yi a avertizat India si Pakistanul impotriva escaladarii tensiunilor, intr-o discutie telefonica cu omologul sau pakistanez, Shah Mehmood Qureshi, relateaza joi France Presse, potrivit Agerpres. Raspunzand miercuri la un apel al ministrului pakistanez al afacerilor…

- Cel putin 28 de persoane si-au pierdut viata si alte peste doua duzini au fost ranite in urma celui mai recent val de vreme rece care s-a abatut asupra Pakistanului, relateaza agentia Xinhua citand media si autoritatile locale. Potrivit datelor existente, decesele au fost provocate de…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi a promis vineri un raspuns puternic la atentatul cu masina-capcana produs in Kashmir, soldat cu moartea a 44 de paramilitari si pentru care guvernul sau a acuzat Pakistanul,...

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, a declarat ca strange dovezi pentru a da in judecata echipajul navei Sea Watch 3, inchiriata de o organizatie neguvernamentala germana si navigand sub pavilion olandez, in timp ce tot mai multe voci solicita ca cei 47 de migranti aflati la bord sa primeasca…