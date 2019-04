Pakistanul acuză India că ar plănui un atac militar împotriva sa Ministrul pakistanez de Externe, Shah Mahmood Qureshi, a declarat ca autoritațile din țara sa dețin informații sigure potrivit carora India ar planifica un atac împotriva Pakistanului, potrivit Reuters citat de Mediafax. Declarațiile de duminica ale ministrului, pe care India le-a descris ca fiind &"iresponsabile&", vin dupa ce, în februarie, o serie de confruntari militare a avut loc între cele doua puteri nucleare. Qureshi a mai declarat ca atacul ar urma sa aiba loc în perioada 16-20 aprilie și a adaugat ca Pakistanul a informat cele cinci țari cu statut de membru… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

