- Presedintele american Donald Trump a sugerat, luni, ca va intrerupe ajutorul financiar acordat Pakistanului, acuzand regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Guvernul israelian vrea sa denumeasca o statie de metrou din Ierusalim dupa numele presedintelui american Donald Trump, transmite Reuters. Ministrul Transporturilor a anuntat ca Statia Trump va fi amplasata langa zidul de vest din Ierusalim, in mijlocul zonei pe care palestinienii o revendica drept…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a preluat mandatul la 20 ianuarie 2017 si a garantat ca rachetele nord-coreene nu vor atinge teritoriul american, iar abordarea denumita "rabdare strategica" va fi schimbata. Intre timp, Coreea de Nord a efectuat zece teste cu rachete balistice si un test nuclear.

- Statele Unite au utilizat dreptul de veto in Consiliul de Securitate ONU pentru a bloca un proiect de rezolutie privind anularea deciziei presedintelui Donald Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Turcia a lansat o initiativa la ONU pentru a-l bloca pe presedintele american Donald Trump in demersul sau de recunoastere a Ierusalimului drept capitala Ierusalimului, transmite Reuters online.

- Presedintele Iranului, Hassan Rohani, a afirmat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului arata ca SUA dau dovada de lipsa de respect fata de drepturile legitime ale poporului palestinian, relateaza agentia Reuters. Rohani, care…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- Donald Trump a criticat din nou, ca in precedentul discurs din luna iunie, mișcarea Rezist. "Acești rezistenți rezista. Și Hillary a rezistat. Și ce a facut? A pierdut alegerile. Ei rezista la voința poporului american. La asta rezista, de fapt" a spus președintele Donald Trump. Mișcarea…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Decizia presedintelui american de a recunoaste unilateral Ierusalimul ca si capitala a Israelului a atras nemultumirea mai multor state care au solicitat intrunirea de urgenta a Organizatiei Natiunilor Unite. Anuntul...

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite ar urma sa se reunesca de urgenta maine, la cererea a 8 state, dupa anuntul presedintelui american, Donald Trump privind orasul Ierusalim. Ieri, liderul de la Casa Alba, a afirmat ca Statele Unite recunosc Ierusalim-ul drept capitala a statului Israel si a…

- Opt țari, dintre care patru europene, doua sud-americane și doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgența a Consiliului de Securitate dupa decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anunțat diplomați citați de Reuters,…

- Opt tari, dintre care patru europene, doua sud-americane si doua africane, au cerut miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste unilateral Ierusalimul drept capitala a Israelului, au anuntat diplomati citati de Reuters,…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce presedintele american Donald Trump a anuntat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters."Este…

- Orice acord de pace cu palestinienii trebuie sa includa Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri premierul israelian Benjamin Netanyahu, dupa ce președintele american Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza Reuters. "Este…

- O recunoaștere a Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre administrația președintelui american Donald Trump va incuraja fanatismul și violența, fara sa serveasca procesului de pace intre israelieni și palestinieni, a avertizat duminica seara Ahmed Abul Gheit, secretarul general al Ligii…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, și-a asumat responsabilitatea pentru conținutul tweet-ului de sambata al președintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile…

- Fostul consilier pe probleme de securitate nationala al SUA, Michael Flynn, este pregatit sa depuna marturie ca insusi presedintele Donald Trump i-a cerut sa stabileasca contacte cu rusii pe cand actualul lider al SUA era candidat prezidential, a relatat vineri postul de televiziune ABC News, citat…

- Ancheta in cazul presupusei ingerințe ruse a fost impulsionata vineri prin inculparea lui Michael Flynn - fostul consilier pentru securitatea naționala al președintelui american Donald Trump - care a pledat vinovat, recunoscand ca i-a mințit pe anchetatorii FBI, relateaza AFP. O ancheta…

- Statele Unite au avertizat Coreea de Nord ca ar fi "complet distrusa" daca va izbucni razboiul, dupa ce Phenianul a lansat miercuri cea mai avansata racheta balistica intercontinentala, scrie Reuters. Ambasadorul american la ONU, Nikki Haley, a spus, la o reuniune a Consiliului…

- Președintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista și modalitațile de dezvoltare a relațiilor bilaterale, a anunțat miercuri Casa…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Trei angajați militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoțeau pe președintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marți cotidianul Washington Post, citat de Reuters și EFE. Cei trei ofițeri ai armatei,…

- Secretarul american al comertului, Wilbur Ross, a declarat marti ca este de parere ca negocierile NAFTA vor produce "un fel de" acord pentru presedintele Donald Trump in ceea ce priveste o evaluare, dar a repetat avertismentele sale conform carora SUA se vor indeparta de pactul comercial daca problemele…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia 'extrem de civilizat si de prietenos' in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam, transmit AFP…

- Coreea de Sud va cumpara de la Statele Unite armament in valoare de "miliarde de dolari" pentru a face fata amenintarilor dinspre Coreea de Nord, dotata cu arma nucleara, a declarat marti presedintele american Donald Trump, citat de France Presse.Aliat strategic al SUA si gazduind un contingent…

- Presedintele american Donald Trump i-a acuzat pe unii dintre zecii de printi, ministri si oameni de afaceri arestati pentru coruptie in Arabia Saudita ca au 'muls' tara, oferind astfel un sprijin semnificativ regelui Salman si printului mostenitor Mohammed ben Salman dupa aceasta campanie fara precedent,…

- Statele Unite si aliatii sai sunt pregatiti sa apere libertatea, iar ”niciun dictator” nu ar trebui sa subestimeze deciziile Washingtonului, a afirmat la sosirea in Japonia, presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters. Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria…

- Statele Unite continua discret contactele diplomatice directe cu Coreea de Nord, a declarat marti agentiei Reuters un oficial de rang inalt din Departamentul de State de la Washington. Aceste contacte au loc in ciuda afirmatiei publice a presedintelui american Donald Trump ca este o pierdere de vreme.Prin…

- Presedintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul de acordare a vizelor din SUA, in urma atentatului de marti de la New York, soldat cu opt morti, dand vina pe democrati si indemnand la adoptarea unui program "bazat pe merit" de primire a imigrantilor in Statele Unite, transmite Reuters.

- Șapte senatori democrați americani au propus marți un proiect de lege prin care sa i se interzica președintelui Statelor Unite sa decida un bombardament nuclear asupra Coreei de Nord, fara a consulta Congresul, informeaza Reuters. Masura l-ar impiedica pe Donald Trump sa decida un atac atomic, daca…

- Presedintele american Donald Trump nu va vizita, in cursul turneului pe care il va incepe vineri in Asia, zona demilitarizata (DMZ) care separa cele doua Corei, a confirmat marti un oficial al Casei Albe, citat de Reuters si AFP.'Presedintele nu va vizita DMZ. Nu va fi timp suficient', a indicat,…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Premierul japonez Shinzo Abe si presedintele american Donald Trump au convenit luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, sa coopereze pentru a creste presiunea asupra Coreei de Nord, a declarat Yasutoshi Nishimura, un adjunct al secretarului cabinetului nipon, relateaza Reuters.

- Odata cu declanșarea scandalului privind numirea unui personaj cunoscut pentru ca a distrus economia statului Zimbabwe și comis numeroase incalcari ale drepturilor omului in cei 37 de ani pe care i-a petrecut ca premier sau președinte, OMS a revenit asupra deciziei și i-a retras distincția."In cursul…

- Coreea de Nord a avertizat statele din componența Națiunilor Unite sa nu se alature acțiunilor militare americane împotriva sa, daca nu vor sa devina ele înșine o ținta a represaliilor, noteaza Reuters. Avertizarea a fost cuprinsa într-o schița a observațiilor pregatite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat, joi, ca omologul sau american Donald Trump ar trebui respectat, pentru ca el a obtinut mandatul în mod democratic, scrie stirile protv.ro. „A fost ales de poporul american si macar din acest motiv, ar trebui sa fie respectat, chiar daca…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat invitatia de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, adaugand ca nu are cunostinta despre alte discutii referitoare la o vizita de lucru separata a liderului american,…

- Presedintele american Donald Trump a contestat miercuri informatiile conform carora el ar fi evocat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc vara aceasta, o marire de zece ori a arsenalului nuclear american, si a mentionat pentru prima data posibilitatea de a solicita retragerea licentei televiziunilor…

- Președintele american Donald Trump a contestat miercuri informațiile conform carora el ar fi evocat, in cadrul unei reuniuni care a avut loc vara aceasta, o marire de zece ori a arsenalului nuclear american, și a menționat pentru prima data posibilitatea de a solicita retragerea licenței televiziunilor…

- Președintele american Donald Trump a acceptat invitația de a efectua o vizita de stat in Marea Britanie, a declarat miercuri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, adaugand ca nu are cunoștința despre alte discuții referitoare la o vizita de lucru separata a liderului american,…

- Ivana Trump, prima soție a președintelui american Donald Trump, a provocat luni nemulțumirea Melaniei Trump, actuala soție, dupa ce și-a arogat, in gluma, titlul de "Prima doamna", relateaza AFP și Reuters. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii "Good Morning…

- Prima sotie lui Donald Trump, Ivana, a afirmat, într-un interviu acordat CBS, ca, daca nu ar fi fost ea, Donald Trump nu ar fi fost ceea ce este astazi, potrivit news.ro. „Nu ar fi fost cine este, fara tine?”, a întrebat corespondentul CBS. "Cu siguranta",…

- Departamentul de stat al SUA ii va prezenta presedintelui Donald Trump cateva optiuni in ceea ce priveste acordul nuclear cu Iranul, inainte de termenul limita de 15 octombrie pana la care presedintele trebuie sa certifice daca Teheranul respecta acest acord, a declarat miercuri secretarul de stat…