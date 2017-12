Stiri pe aceeasi tema

- Unicredit Bank a asigurat partea de consultanta financiara pentru fondul de investitii J.C. Flowers in achizitia Piraeus Bank Romania, banca numarul 13 pe piata cu o cota de 1,6% la finalul anului 2016. Echipa de consultanta a Unicredit a fost condusa de Alin Pop, seful departamentului…

- 2017 a fost cel mai darnic an din istorie in ceea ce priveste alocarile de fonduri dinspre Primaria Iasi catre sportul iesean. Aproape 11 milioane de lei au fost virati Fundatiei Sportului Iesean (FSI), care apoi a redistribuit banii spre cluburile locale sau spre diferiti organizatori ai unor competitii…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, aferenta cantitatilor utilizate in perioada 1 iulie – 30 septembrie 2017, va fi platit incepand din data de 21 decembrie, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa transmis…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a redistribuit 22 de milioane de lei din plafonul anului 2017, in cadrul Programului "Prima Casa, iar in primele 11 luni au fost semnate contracte de garantare de peste doua miliarde de lei, se arata intr-un comunicat de presa al Fondului National de Garantare…

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…

- Clujul va pierde în 2018 o suma mare din bugetul de investiții, 28 de milioane de euro. ”În bugetul pe 2018 avem o gaura echivalenta cu o sala polivalenta. Nu știu daca acest mecanism va fi pastrat și în anii viitori, dar daca va fi pastrat…

- Bill Gates, 62 de ani, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, este actionar la Fondul Proprietatea prin intermediul fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare organizatie filantropica din lume, cu active in gestionare de circa 40 de miliarde de dolari.

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Autoritațile romane au capturat in anul 2017, aproape 150 milioane de țigari de contrabanda, valoarea acestora fiind de aproximativ 20 milioane de dolari, potrivit datelor centralizate in cadrul campaniei "Stop Contrabanda", desfașurata de catre British American Tobacco (BAT), scrie mold-street.com.

- George Clooney, un star cu inima de aur cum rar s-a mai vazut, a decis sa ajute cat mai multa lume pe parcursul ultimilor ani. Acesta poveste a impresionat deoarece a ajutat de la oamenii strazii, Sudan, la refugiati, copii dar si pe prieteni carora le-a dat cate un milion de caciula plus datoriile…

- Republica Moldova ar putea sa piarda o investiție de circa 25 de milioane de euro. Este vorba de investiția Guvernului polonez in fabrica de producere a zaharului din Cupcini. Despre aceasta se vorbește intr-un articol publicat de kp.md.

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului SRR cu 3 milioane de lei. “In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului Finantelor Publice…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- Compania Ideal Tech din Bucuresti, care opereaza magazinul online cu profil electro-IT&C ideall.ro, estimeaza ca va inchia 2017 cu afaceri de 20 milioane de euro, plus 50% fata de anul trecut, cresterea fiind sustinuta de vanzarea a peste 55.000 de electrocasnice pe platforma online a companiei.…

- 80 de milioane de euro, bani obtinuti de CJ Cluj pentru "Drumul Apuseni" si "Drumul Bistritei" Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, a anuntat in premiera la emisiunea ZIUA Live ca forul judetean a castigat doua proiecte cu fonduri europene pentru doua drumuri ce vor traversa Clujul si vor face legatura…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a efectuat, in anul financiar 2017, plați in valoare totala de 1,75 miliarde de euro catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale – fiind inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul…

- Bugetul pe 2018 al Autoritații Electorale Permanente a fost avizat favorabil, marți, de comisiile parlamentare de specialitate reunite, cu un amendament admis. Amendamentul propune majorarea sumei alocate partidelor politice la 55 de milioane de lei, în creștere cu 30,08% fața…

- Mai multe persoane din conducerea firmei de termoficare din Botosani, inclusiv directorul general, sunt urmarite penal de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fiind suspectate ca au incheiat un contract de mentenanta cu o firma care nu era autorizata sa presteze astfel de activitati. In cauza,…

- Activele Rafinariei RAFO Onesti negrevate de sarcini vor fi scoase la vanzare, pretul de pornire fiind stabilit la 60 milioane de euro, fara TVA, și nu vor fi cedate sub valoarea de lichidare de 29,75...

- Continua audierile in dosarul Tel Drum! Petre Pitiș, directorul firmei TelDrum, a ajuns luni dimineața la sediul DNA pentru a fi audiat de procurori, informeaza B1 TV.Pitiș este acuzat in dosarul ”TelDrum” de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscala in forma continuata.…

- Potrivit datelor Comisiei Europene, transmise la solicitarea AGERPRES, Romania a cheltuit doar 1,1% din banii europeni alocați programarii 2014-2020, reprezentand 400,4 milioane euro, in condițiile in care state precum Bulgaria și Polonia au avut 7,5%, respectiv 6,5%. Cea mai mare parte a sumei cheltuite…

- Luni, 6 noiembrie 2017, consilierii judeteni au votat o hotarare care prevede trecerea unor suprafete de teren aferente drumului de centura din domeniul public al municipiului Galati in domeniul public al judetului, iar marti, 7 noiembrie, este randul Consiliului Local sa aprobe solicitarea Consiliului…

- Oradea – Osorhei/Fughiu si Oradea – Sintandrei/Raturi sunt legaturile rutiere pentru care, luni, consilierii locali din Oradea au aprobat costurile si indicatorii tehnico-economici. Cel mai probabil, lucrarile vor demara in primavara anului viitor, finantarea se va face de la bugetele locale…

- Companiile romanesti de armament au exportat, in primele 6 luni ale anului arme si echipamente militare in valoare de 100,7 milioane euro, din care cea mai mare pondere la export au avut-o munitiile cu o valoare de 29,2 milioane euro. Raportat la exporturile realizate in primele 6 luni din 2016, cand…

- Omul de afaceri Eusebiu Siminiceanu, principalul jucator pe piața imobiliara din Iași, supranumit „regele imobiliarelor din oraș”, a depus o oferta de circa 3 milioane de euro pentru 6 terenuri ale uzinei Roman, fosta fabrica de autocamioane a primului milionar din Brașov, Ioan Neculaie. Recent, Roman…

- Anul 2017 a fost unul magnific pentru sportiva din Romania. Este anul in care Simona Halep a devenit cea mai buna jucatoare de tenis de pe mapamond, dar și cel in care a obținut peste 5 milioane de dolari din tenis.Astfel, in intreaga activitate sportiva, Simona a caștigat peste 20 de milioane…

- Presedintele Donald Trump datoreaza bancii Deutsche Bank aproape 340 de milioane de dolari, la o dobanda care va creste sau va scadea in functie de viitoarele decizii ale lui Jerome Powell, noul presedinte al Rezervelor Federale pe care l-a nominalizat chiar Trump. In timp ce multe dintre…

- Un fost director al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Timis a fost trimis in judecata de procurorii DNA, el fiind acuzat, printre altele, ca a efectuat mii de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functiile detinute in cadrul mai multor institutii.Procurorii din cadrul…

- Despagubire record pentru o femeie al carei destin a fost distrus de un sofer beat. Un milion si jumatate de euro va primi o tanara care, insarcinata in 8 luni, a fost spulberata pe trecerea de pietoni. Femeia de 29 de ani este in stare vegetativa, iar bebelusul ei a murit. Acum familia lor trebuie…

- Consiliul Local Campina a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o investiție așteptata de mai multa vreme - modernizarea salii de spectacole de la Casa de Cultura "Geo Bogza". Dupa cum reiese din documentație și devizul general aferente acestei investiții, valoarea lucrarilor se ridica la aproximativ…

- Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, deținea trei pașapoarte americane, bunuri de milioane de dolari și avea conexiuni cu oligarhi ruși și ucraineni, potrivit documentelor inaintate de procurorii federali Tribunalului Districtului Columbia (DC) dupa inculparea lui Manafort…

- Aedificia Carpați a primit saptamana trecuta de la Ministerul Culturii, fara licitație, un contract de 650.000 de euro pentru lucrari suplimentare la Muzeul Țaranului Roman, scriu cei de la Jurnalul National. Aedificia care s-a ocupat de restaurarea muzeelor și a Bibliotecii Naționale a primit incepand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a confirmat definitiv incalcarea legii concurentei de catre Panasonic Marketing Europe GmbH Wiesbaden Germania prin participarea la o intelegere anticoncurentiala in cadrul campaniilor de tip buy-back, alaturi de alte companii active pe piata comercializarii de…

- Peste 80% dintre companiile cu profit din Romania nu vor mai putea face sponsorizari deductibile dupa redefinirea microintreprinderilor in Codul Fiscal, ceel 50.000 de firme afectate de modificarea legii avand un potential de sponsorizare de aproape 40 milioane de euro, potrivit calculelor Asociatiei…

- Dupa 16 zile in care a fost exclus din lotul antrenat de Nicolae Dica, Denis Alibec a revenit in stil de mare campion la FCSB. Intrat pe teren in locul lui Harlem Gnohere, in minutul 52 al partidei cu CS Universitatea Craiova, scor 5-2 pentru vicecampioana Romaniei, atacantul in varsta de 26 de ani…

- Veniturile totale ale CNAB sunt de 808,62 milioane lei, cu 20,1% mai mult fata de aceeasi perioada a anului 2016. Acest rezultat s-a datorat in primul rand veniturilor din exploatare obtinute in urma cresterii traficului aerian de pasageri, dar si a actiunilor de optimizare a activitatii aeroportuare…

- Alba Iulia chletuiește in fiecare an, cateva milioane de lei (de obicei intre 3 și 4 milioane) pentru evenimente culturale organizate in general in Cetatea Alba Carolina. Este vorba despre festivaluri, concerte, concursuri și multe altele, menite sa atraga turiști și sa dea viața cetații, in condițiile…

- Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca se afla în pragul falimentului.Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR) este într-o situatia financiara dificila, având datorii de aproximativ 2.000.000 de lei catre furnizori.…

- Primarul unei comune din Timis a „tocat” in ultimii doi ani aproape 500.000 de euro pentru lucrari de pietruire si intretinere a unor drumuri din comuna. Unul dintre drumuri, reparat in 2016, este acum plin de gropi, avand nevoie din nou de reparatii.

- Guvernul canadian a ajuns la un acord vizând despagubirea cu peste 31 milioane de dolari (21 milioane de euro) a trei barbați acuzați pe nedrept de legaturi cu terorismul și torturați în Siria și în Egipt, transmite AFP, citând

- Romanii iși primesc donațiile inapoi. Ministerul Culturii a facut o procedura care iți explica cum poți sa-ți primești inapoi donația pentru Cumințenia Pamantului. Astfel, persoanele care au donat o suma prin virament (ordin de plata in lei/dispoziție de transfer valutar intrabancar și interbancar),…

- O noua rectificare bugetara va fi supusa votului Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in sedinta de marti. Astfel, ar urma sa fie luati din nou bani de la infrastructura, in timp ce s-ar acorda inca un milion de lei pentru Patriarhia Romana. In acelasi timp, este prevazuta o alocare…

- Voq.ro Carla’s Dreams – 5 milioane de vizualizari pentru “Beretta”; doua concerte la Hard Rock Cafe pe 1 și 2 noiembrie Piesa a ajuns la peste 5 milioane de vizualizari in mai puțin de doua saptamani de la lansare. Piesa a fost compusa și produsa de Carla’s Dreams (muzica, text, producție) și Alex Cotoi.…

- Bugetul asigurarilor de sanatate in judetul Suceava inregistreaza cel mai mare deficit de pana acum, cheltuielile fiind mult peste valoarea incasarilor. Presedintele-director general al Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava, Cristi Bleortu, a declarat, ieri, ca pana la 20 septembrie a.c. ...

- Compania nipona Calsonic Kansei isi extinde businessul din Romania prin investirea a 30 milioane euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiesti, unde va crea circa 300 de noi locuri de munca, informeaza luni Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Soferii unor camioane care transportau articole vestimentare si incaltaminte din Polonia au ramas fara marfa in valoare de peste 1,5 milioane de lei, in urma unei razii a politistilor si a inspectorilor antifrauda.