Pakistan și India, război. Scenariu de coșmar pentru umanitate Noile tensiuni dintre cele doua state asiatice i-au facut pe cercetatori sa incerce sa stabileasca ce s-ar intampla in cazul unui conflict nuclear, iar studiul a fost publicata in revista științifica Science Advances. Scenariul rezultat presupune moartea a 100 de milioane de oameni. Ar urma o foamete globala, pentru ca armele nucleare declanșate ar produce reziduuri care ar bloca lumina soarelui pana la 10 ani. Bilanțul ar crește la 125 de milioane de morți Bilanțul ar crește la 125 de milioane de morți Bilanțul ar putea crește la 125 de milioane de morți, daca ambele țari ar folosi intreg arsenalul nuclear… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

