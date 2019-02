Stiri pe aceeasi tema

- Pakistanul a anuntat ca isi inchide spatiul aerian 'pana la noi ordine', a indicat miercuri Autoritatea Aviatiei Civile (CAA), dupa ce Islamabadul a declarat anterior ca a doborat doua avioane de vanatoare ale fortelor aeriene indiene, potrivit AFP. 'Autoritatea Aviatiei Civile a inchis…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze...

- Conflictul de la granita dintre Pakistan si India degenereaza. Fortele armate de la Islamabad au doborat in aceasta dimineata doua avioane militare indiene.Un aparat de zbor a cazut pe teritoriul controlat de Pakistan, iar celalalt pe teritoriul indian.

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a efectuat raiduri aeriene in Casmirul Indian si a doborat doua avioane militare indiene in spatiul aerian pakistanez. „Astazi, Fortele Aeriene ale Pakistanului au efectuat lovituri din spatiul aerian pakistanez in jurul Liniei de Control" a comunicat Ministerul de…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze intre cele doua puteri nucleare vecine, transmit Reuters si AFP.

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze...

- 'Astazi, Fortele aeriene pakistaneze au intreprins lovituri dincolo de Linia de Control venind din interiorul spatiului aerian pakistanez', a comunicat Ministerul de Externe de la Islamabad. Potrivit armatei pakistaneze, avioane indiene au patruns, in replica, in spatiul aerian pakistanez si doua…

- Pakistanul a confirmat miercuri ca a intreprins lovituri aeriene in Kashmirul indian si a doborat doua avioane de lupta indiene in spatiul aerian pakistanez, pe fondul conflictului care continua sa escaladeze intre cele doua puteri nucleare vecine, transmit Reuters si AFP. 'Astazi, Fortele aeriene…