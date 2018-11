Stiri pe aceeasi tema

- Mii de activisti ai gruparilor islamiste din Pakistan au blocat drumuri si au vandalizat cladiri ale guvernului, pentru a protesta impotriva deciziei Curtii Supreme de a o achita pe Asia Bibi, femeia crestina ce fusese condamnata pentru blasfemie, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Proteste…

- Aproape 1.000 de medici veterinari din toata țara sunt așteptați sa protesteze, vineri, in Piața Victoriei, intre orele 12 și 14. Aceștia spun ca ies in strada pentru a trage un semnal de alarma cu privire la problemele care ii determina sa-și desfașoare activitatea „la limita malpraxisului”. Medicii…

- Asia Bibi, o femeie crestina din Pakistan, condamnata la moarte pentru blasfemie in anul 2010, a fost achitata miercuri de Curtea Suprema de la Islamabad, decizie criticata de lideri islamisti radicali si care ar putea duce la izbucnirea de proteste violente, informeaza agentia Associated Press.

- Dosarul in care compania OMV Petrom a fost condamnata la amenda penala pentru moartea unui copil de noua ani se va rejudeca. Decizia apartine Curtii de Apel Ploiesti, care a admis apelurile rudelor victimei, nemultumite de valoarea daunelor morale, dar si al societatii.

- Armata iraniana si Gardienii Revolutiei, trupele de elita ale regimului islamic de la Teheran, au desfasurat vineri manevre militare comune in Golful Persic sub mesajul zdrobirii „inamicilor si puterilor arogante“.

