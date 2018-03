Stiri pe aceeasi tema

- Malala Yousafzai, cea mai tanara laureata a Premiului Nobel pentru Pace, s-a intors in Pakistan, la sase ani dupa ce a fost impuscata in cap de un militant taliban pentru ca sustinea dreptul la educatie al femeilor, informeaza site-ul postului BBC News.

- Capitala Austriei, Viena, este si in 2018, pentru al noualea an consecutiv, orasul cu cea mai ridicata calitate a vietii din lume, conform studiului anual 'Quality of Living 2018', realizat de biroul de consultanta Mercer (cu sediul la New York), in care Bucurestiul apare pe locul 107 din 231 de orase…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita în regiunea anexata Crimeea, înaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a efectuat miercuri dupa-amiaza o vizita in regiunea anexata Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat duminica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca spera ca armata turca si aliatii sai rebeli sirieni vor cuceri pana in cursul serii orasul Afrin, din nord-vestul Siriei, impotriva caruia a fost declansata o operatiune militara vizand alungarea unei militii kurde, relateaza AFP si Reuters.…

- Politisti din Bechet l-au depistat, azi noapte, pe C. R., de 16 ani, din orașul Dabuleni, judetul Dolj, in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 55, in orasul Bechet, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de ...

- Patru persoane, dintre care trei femei ce fusesera luate ostatice si un barbat, presupusul autor al sechestrarii acestora, au fost gasite decedate de catre politie in Casa Veteranilor din orasul Yountville, din statul California (vestul SUA), relateaza sambata Reuters si dpa,

- Trei femei si un barbat au fost gasiti morti de catre politie in Casa Veteranilor din Yountville, din statul California, in vestul SUA. Se presupune ca barbatul este cel care le-a secrestrat pe femei, potrivit Reuters.

- Presedintele american Donald Trump nu se va intalni cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un daca Phenianul nu va intreprinde "actiuni concrete" in ceea ce priveste denuclearizarea, a declarat, vineri, Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, relateaza site-ul postului CNN si agentia Reuters.

- Apele iesite din matca ale mai multor rauri au inundat vineri statul australian Queensland, acoperind pasunile, izoland mai multe orase si afectand aproximativ 200 de locuinte, informeaza Reuters. ''Este apa cat vezi cu ochii'', a declarat telefonic James Wyld, aflat la Julia Creek Hotel…

- Ministrul de Interne al Marii Britanii a vizitat vineri locul unde dublul agent rus a fost gasit inconștient pe o banca, in afara unui centru de cumparaturi, dupa ce a fost otravit, scrie Reuters. Fostul...

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- O greva generala a femeilor din Spania, jogging organizat in Arabia Saudita, un "maraton" simbolic intr-un fost fief al Statului Islamic din Irak si operarea unor curse aeriene cu echipaje exclusiv feminine au facut parte din numeroasele evenimente si manifestatii organizate joi, 8 martie, in lumea…

- Ministrul de externe francez Jean-Yves Le Drian le-a solicitat, joi, Rusiei si Iranului sa-si foloseasca influenta asupra presedintelui sirian Bashar al-Assad pentru a se asigura ca Damascul respecta rezolutia ONU privind o incetare a focului pentru 30 de zile in Siria, transmite Reuters. Le Drian a…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca va gasi in curand un nou consilier pentru Afaceri Economice, dupa ce Casa Alba a anuntat ca Gary Cohn a decis sa se retraga din aceasta functie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Kremlinul s-a declarat marti gata sa coopereze cu autoritatile britanice daca acestea ii cer ajutorul pentru a ancheta cazul unui fost agent dublu internat in stare critica in Marea Britanie dupa ce ar fi fost expus la o substanta necunoscuta, informeaza Reuters. "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Ambasada Statelor Unite in capitala Turciei va fi inchisa pentru public, luni, din cauza unei amenintari la adresa securitatii institutiei si doar serviciile de urgenta vor functiona, a aratat duminica un comunicat de presa, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Avertismentele presedintelui rus Vladimir Putin la adresa aliatilor NATO sunt ‘inacceptabile’ si nu ajuta eforturile de reducere a tensiunilor, a declarat vineri Alianta Nord-Atlantica, citata de Reuters. Declaratiile ruse care...

- Marea Britanie este aproape de a conveni cu Bruxellesul termenii punerii in practica a unei perioade de tranzitie care va contribui la iesirea fara probleme a tarii din Uniunea Europeana, relateaza Reuters si AFP. Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii…

- Averea celor mai bogati membri ai Parlamentului chinez a crescut cu o treime in ultimele 12 luni. Peste 100 membri ai legislativului au o avere de cel putin un miliard de dolari, potrivit unui raport publicat vineri de revista Hurun, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Din 18 pana in 24 februarie 2018, cinci cadre didactice de la Gradinita cu Program Prelungit Nr.3 Bistrita au luat parte la prima activitate transnationala de invatare, predare si formare din cadrul proiectului Erasmus+ KA219 Small Scientists Across Europe: Mici oameni de stiinta din Europa (2017-1-FR01-KA219-037465_5)…

- Un procuror finlandez a cerut marti pedeapsa cu inchisoarea pe viata pentru marocanul care a recunoscut ca a omorat doua persoane si a ranit alte noua cu un cutit anul trecut in orasul Turku, instanta stabilind ca acesta a fost pe deplin constient de actiunile sale, relateaza Reuters si dpa. Abderrahman…

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 75 au fost ranite, vineri, in urma unui atac cu bomba comis asupra unei moschei din orasul Benghazi, aflat in partea estica a Libiei, au informat sursele medicale, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat luni noul sediu de un miliard de dolari al ambasadei americane la Londra, la cateva zile dupa ce presedintele Donald Trump a criticat mutarea reprezentantei diplomatice, invocand o tranzactie proasta a administratiei Barack Obama, transmite Reuters.…

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters, citat de news.ro.Politia a transmis ca doua corpuri au fost gasite marti sub daramaturi. Cinci…

- Peste 1.800 de lideri religiosi musulmani din Pakistan au semnat o fatwa (decret religios) ce condamna atentatele sinucigase, al carei continut urmeaza sa fie oficializat marti de catre guvernul de la Islamabad, relateaza Le Figaro si Reuters. Afirmand ca vor sa lupte impotriva terorismului,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anuntat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ 4 milioane de persoane, informeaza AFP si Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara în Marea Caraibilor, în largul coastelor Hondurasului, anunta institutul american de geofizica USGS. Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific a emis o avertizare de tsunami pe o raza de 1.000 de kilometri în…

- Petrolul a atins marti pretul de 68 de dolari pe baril pe pietele internationale, atingand cel mai inalt nivel din mai 2015, consecinta a reducerilor de productie ale OPEC si diminuarea stocurilor de titei ale SUA pentru a opta saptamana consecutiv, noteaza Reuters.

- Constantin Hadirca a inceput sa creeze cu aproximativ 6 ani in urma primele sale lucrari din metal. Tinarul spune ca prima sa lucrare a fost „lupul dacic" care se afla pe teritoriul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu" din orașul Singerei. Din pasiunea sa mare pentru istorie, lucrarea a fost donata liceului…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Cel putin 23 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, in urma unei explozii intamplate intr-un district din orasul sirian Idlib, care este detinut de o minoritate de rebeli, a informat, duminica, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Preturile la fructe si legume au crescut in orasele mari din centrul si nordul Chinei dupa ce conditiile meteorologice extreme au afectat grav recoltele si au fortat autoritatile sa inchida mai multe drumuri, potrivit Reuters. Mai multe parti din autostrazile care conecteaza provinciile…

- Presedintele american Donald Trump s-a descris sambata ca un "geniu foarte stabil", dupa publicarea cartii "Fire and Fury: Inside the Trump White House" , care pune sub semnul intrebarii capacitatea sa de a-si face treaba, relateaza Reuters.

- Compania rusa Kaspersky Lab a dat luni in judecata administratia Trump, la un tribunal federal din Statele Unite, pentru ca guvernul american a privat-o de un drept prin interzicerea utilizarii softului sau anti-virus in agentiile guvernamentale, transmite Reuters, citata de news.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan va calatori la Paris, vineri, pentru a purta discutii cu omologul sau francez Emmanuel Macron, menite sa imbunatateasca relatiile intre Turcia si Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Spun unele surse de-ale noastre ca fostul edil sef a fost vazut la finele anului trecut in orasul sau de bastina, la Dorohoi, unde a avut loc rezervat la tribuna oficiala, alaturi de premarele pesedist din localitate, la festivalul de datini si obiceiuri de Anul Nou din buricul targului. Pentru cine…

- Anul 2017 a fost al doilea cel mai cald la nivel mondial din istoria înregistrarilor meteorologice, fiind devansat doar de înabusitorul 2016, cu semne ale schimbarilor climatice care au variat de la incendii de vegetatie la o subtiere a ghetii arctice, a anuntat joi un centru de monitorizare…

- Administratia presedintelui american Donald Trump a informat membrii Congresului ca va anunta in zilele urmatoare intreruperea "asistentei de securitate" pentru Pakistan, au declarat miercuri surse din cadrul Congresului SUA, citate de site-ul agentiei Reuters.

- Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Turnul Trump din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui…

- In ultimele zile ale anului trecut, celebra companie Stofity a fost data in judecata de Wixen Music Publishing din cauza folosirii fara drept a mii de cantece, printre care cele ale trupei The Doors, Tom Petty si Neil Young. Reprezentantii Wixen Music sustin ca prin incalcarea legislatiei…

- Frumoasa prezentatoare a rubricii Meteo de la Pro TV si-a facut Revelionul in orasul natal, Sibiu, unde a fost invitata sa prezinte si un spectacol de Anul Nou. Magda Palimariu a radiat in noaptea dintre ani, mai ales ca a fost gazda spectacolului de balet „Serenade” de la Sibiu, orasul natal unde se…

- Mare sarbatoare fotbalistica la Causeni! Membrul echipei nationale de fotbal a Republicii Moldova, Igor Armas, a organizat in orasul sau natal a sasea editie a turneului de fotbal pentru copii. In acest an meciurile s-au disputat in sala, in format ”6 la 6”.