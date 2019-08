Stiri pe aceeasi tema

- Liderul opoziției din Rusia, Alexei Navalnîi, care a fost arestat din nou miercuri la Moscova, a fost duminica spitalizat în urma unei reacții alergice acute, a informat purtatoarea de cuvânt a acestuia, scrie Mediafax, citând Reuters, iar peste 1.000 de persoane au fost reținute…

- Fostul prim-ministru pakistanez Shahid Khaqan Abbasi a fost arestat joi la Lahore de autoritatile anticoruptie, potrivit unor surse concordante citate de AFP si Reuters. Arestarea sa urmeaza celei a altor personalitati politice de prim plan din opozitie, relateaza AFP si Reuters.Fost ministru…

- Fostul prim-ministru pakistanez Shahid Khaqan Abbasi a fost arestat joi la Lahore de autoritatile anticoruptie, potrivit unor surse concordante citate de AFP si Reuters. Arestarea sa urmeaza celei a altor personalitati politice de prim plan din opozitie, relateaza AFP si Reuters. Fost…

- Tragedie pe calea ferata.: Zeci de morti si de raniti in urma ciocnirii unui tren de pasageri cu un marfar Unsprezece persoane au murit si peste 60 au fost ranite joi, in Pakistan, in urma coliziunii dintre un tren de pasageri si un tren de marfa ce stationa, a anuntat politia pakistaneza, potrivit…

- Grav accident feroviar in Pakistan. 11 persoane au murit și alte peste 60 au fost ranite in urma coliziunii dintre un tren de pasageri și un tren de marfa ce staționa. Akbar Express, care se indrepta dinspre orasul Quetta din vestul Pakistanului spre Lahore, a intrat intr-un tren de marfa in zona Sadiqabad…

- Opoziția din Venezuela a anunțat ca se va intalni cu reprezentanții Administrației Maduro in Barbados pentru a continua negocierile mediate de Norvegia, intr-o incercare de a pune capat crizei politice din țara sud-americana, au anunțat surse din cadrul opoziției, citate de Reuters, conform Mediafax.Liderul…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a amenințat luni ca demisioneaza, spunându-le celor doi parteneri de coaliție ori sa puna capat certurilor constante ori sa caute oganizarea unor noi alegeri, relateaza Reuters. Conte a ținut o conferința de presa pentru a da un ultimatum dupa luni de cearta…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran.Intrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald Trump a raspuns, potrivit…