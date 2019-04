Cel putin 50 de persoane si-au pierdut viata in Pakistan in urma inundatiilor masive provocate de ploile torentiale, care au distrus case si recolte, au informat oficiali locali miercuri, in contextul in care aceasta tara din Asia de Sud se lupta pentru a face fata efectelor letale ale incalzirii globale. Majoritatea deceselor au fost cauzate de suvoaiele venite de pe versanti si de vantul care a batut cu o viteza foarte mare, a indicat Reema Zuberi, purtatoarea de cuvant a Agentiei nationale pentru gestionarea dezastrelor, citata de dpa. Circa 150 de raniti au fost tratati la spital, unde responsabilii…