Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PRO Romania analizeaza reacțiile aparute in lumea politica dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca cele doua formațiuni se vor alia, devenind a treia cea mai mare forța politica din Romania."Ieri mi-am descoperit o multime de “prieteni” - toti ingrijorati de viitorul…

- Fostul prim-ministru pakistanez Shahid Khaqan Abbasi a fost arestat joi la Lahore de autoritatile anticoruptie, potrivit unor surse concordante citate de AFP si Reuters. Arestarea sa urmeaza celei a altor personalitati politice de prim plan din opozitie, relateaza AFP si Reuters.Fost ministru…

- Fostul prim-ministru pakistanez Shahid Khaqan Abbasi a fost arestat joi la Lahore de autoritatile anticoruptie, potrivit unor surse concordante citate de AFP si Reuters. Arestarea sa urmeaza celei a altor personalitati politice de prim plan din opozitie, relateaza AFP si Reuters. Fost…

- Charles Michel este premier al Belgiei din octombrie 2014 la conducerea unui guvern demisionar de sase luni. Ministru la varsta de 25 de ani, prim-ministru la 38 de ani, acest liberal francofon in varsta de 43 de ani se poate lauda ca a avansat rapid dupa o sosire precoce in politica in umbra…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca actualul premier Viorica Dancila s-a dovedit a fi un politician care stie ce are de facut, dupa ce a scapat de presiunea lui Liviu Dragnea. "De la plecarea lui Dragnea s-au schimbate multe in PSD. In primul rand, subevaluata Vasilica Dancila se arata mai…

- Fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu, a demisionat, luni dimineața, din PNL. Insa, inainte sa anunțe public, politicianul l-a sunat pe Ludovic Orban pentru a-i spune ce va face."Inainte sa iau decizia, l-am sunat pe președintele partidului, Ludovic Orban. Mi-a spus ca ma apreciaza…

- Fostul ministru conservator al Finantelor Ingrida Simonyte se claseazape primul loc dupa primul tur al alegerilor prezidentiale in Lituania si il infruntain turul doi, la 26 mai, pe economistul Gitanas Nauseda, un novice in politica, relateaza AFP.

- Fostul edil al Constantei Radu Mazare ar putea fi adus foarte repede acasa, sustine consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau. Acesta atrage atentia ca noul presedinte al tarii sale a declarat toleranta zero pentru coruptie iar in scurtul rastimp de la alegeri a extradat mai multe…